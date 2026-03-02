Ukrán elemző: az amerikai vezetés már látja, hogy Magyar Péter a brüsszeli elit embere

„Természetesen, ha Magyar Péter nyer, csapata meglévő üzleti kapcsolata az amerikaiakkal hozzáadott értéket jelent majd. Trump csapata azonban óvatosan fog bánni vele” – mondta Geraszimcsuk az RBK Ukrajina hírügynökségnek (a „meglévő üzleti kapcsolat” kifejezés itt nem mást takar, mint Kapitány István a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjének Shell-alelnökként szerzett tapasztalatait, valamint a külügyminiszeri posztra pályázó Orbán Anita amerikai kapcsolatait).
Kapcsolódó tartalom
Hírhedt kádárista vállalattól, vadkapitalista cégen át, Magyar Péter mellé – ami a tiszás gazdasági vezető bemutatásából kimaradt
Donald Trump: Orbán Viktor a teljes és féltétel nélküli támogatásomat élvezi
Azonban hozzátette azt is:
Szerinte a Magyar Péter és a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk (aki 2014 és 2019 közt az Európai Tanács elnöke is volt) közötti találkozó a müncheni konferencia szünetében jelzés volt az amerikaiaknak, hogy a Tisza Párt az európai elittel működik együtt, ezért idegen a MAGA-mozgalom képviselői számára.
(Donald Tusk egyébként korábban, 2014 és 2019 közt az Európai Tanács elnöke is volt).
Az RBK Ukrajina cikkében – amelyben a Barátság kőolajvezeték körüli helyzetet tárgyalták – emlékeztettek arra is, hogy sajtóhírek szerint Brüsszel a magyarországi választás után három nappal, április 15-én akarja bejelenteni az orosz energiahordozókról való leválást, miközben – megfogalmazásuk szerint – az Egyesült Államok is komoly nyomást helyez Magyarországra az orosz energiahordozókról való leválás érdekében.
Kapcsolódó tartalom
Ugyanakkor megjegyezték, hogy a jelek szerint Washington „egyelőre hajlandó szemet hunyni Orbán vonakodása felett, hogy áttérjen az amerikai gázra”, amely a horvátországi Krk szigete felől érkezhetne. „A radikális republikánus konzervatívoknak szükségük van a magyar miniszterelnökre, mint egy trójai falóra az EU-ban, ami tovább gyengíti az Uniót és elősegíti a szuverenitáspártiak eszméinek terjedését. Az üzlet azonban üzlet, ezért a támogatás ezekben a kérdésekben nyomással fog párosulni” – fogalmazott Geraszimcsuk.
Az RBK Ukrajina által megkérdezett ukrán szakértők ugyanakkor
egyetértettek abban, hogy az április 12-i választások után fokozódni fog az Egyesült Államok nyomása Magyarországon a gázkérdésben
„Orbán már tett bizonyos engedményeket az atomenergia kérdéseiben, engedélyezve a Westinghouse piacra lépését, noha eddig a Roszatom monopóliuma vitathatatlannak számított. Az amerikaiak az olaj- és gázkérdésekben is nyomást fognak gyakorolni. Azonban csak a választások után. Washington még mindig nem akar Orbánnak ártani a választások előestéjén” – fogalmazott Szerhij Geraszimcsuk.
A Barátság vezeték déli szakaszának „lezárásával” kapcsolatban – amelyet az ukrán cikkben emlegettek így – azt is megjegyezték: elképzelhető, hogy a vezeték újra sem indul.
Kapcsolódó tartalom
A konklúziójuk pedig az volt: akárki is nyeri a magyarországi választást, a Moszkvával való kapcsolatépítés tere szűkülni fog Magyarországon. „Az EU közös jogi akarata és az USA energiaipari terjeszkedése, bár különböző indítékokból fakad, ugyanazt az eredményt célozza: az orosz energiát »fekete aranyból« mérgező eszközzé alakítani, amelytől Európa végre megszabadulhat” – írták a cikkben.