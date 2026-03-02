Ukrán elemző: az amerikai vezetés már látja, hogy Magyar Péter a brüsszeli elit embere

Szerhij Geraszimcsuk ukrán politikai elemző, az Ukrán Szempont nevű külpolitikai tanácsadó szervezet vezérigazgató-helyettese kijelentette: a február közepén tartott Müncheni Biztonsági Konferencián az amerikaiak is láthatták, hogy Magyar Péter a brüsszeli elit embere, így ennek megfelelően fognak bánni vele, ha hatalomra kerül.

„Természetesen, ha Magyar Péter nyer, csapata meglévő üzleti kapcsolata az amerikaiakkal hozzáadott értéket jelent majd. Trump csapata azonban óvatosan fog bánni vele” – mondta Geraszimcsuk az RBK Ukrajina hírügynökségnek (a „meglévő üzleti kapcsolat” kifejezés itt nem mást takar, mint Kapitány István a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjének Shell-alelnökként szerzett tapasztalatait, valamint a külügyminiszeri posztra pályázó Orbán Anita amerikai kapcsolatait).

Azonban hozzátette azt is:

Szerinte a Magyar Péter és a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk (aki 2014 és 2019 közt az Európai Tanács elnöke is volt) közötti találkozó a müncheni konferencia szünetében jelzés volt az amerikaiaknak, hogy a Tisza Párt az európai elittel működik együtt, ezért idegen a MAGA-mozgalom képviselői számára.

(Donald Tusk egyébként korábban, 2014 és 2019 közt az Európai Tanács elnöke is volt).

Az RBK Ukrajina cikkében – amelyben a Barátság kőolajvezeték körüli helyzetet tárgyalták – emlékeztettek arra is, hogy sajtóhírek szerint Brüsszel a magyarországi választás után három nappal, április 15-én akarja bejelenteni az orosz energiahordozókról való leválást, miközben – megfogalmazásuk szerint – az Egyesült Államok is komoly nyomást helyez Magyarországra az orosz energiahordozókról való leválás érdekében.

Ugyanakkor megjegyezték, hogy a jelek szerint Washington „egyelőre hajlandó szemet hunyni Orbán vonakodása felett, hogy áttérjen az amerikai gázra”, amely a horvátországi Krk szigete felől érkezhetne. „A radikális republikánus konzervatívoknak szükségük van a magyar miniszterelnökre, mint egy trójai falóra az EU-ban, ami tovább gyengíti az Uniót és elősegíti a szuverenitáspártiak eszméinek terjedését. Az üzlet azonban üzlet, ezért a támogatás ezekben a kérdésekben nyomással fog párosulni” – fogalmazott Geraszimcsuk.

Az RBK Ukrajina által megkérdezett ukrán szakértők ugyanakkor

egyetértettek abban, hogy az április 12-i választások után fokozódni fog az Egyesült Államok nyomása Magyarországon a gázkérdésben

„Orbán már tett bizonyos engedményeket az atomenergia kérdéseiben, engedélyezve a Westinghouse piacra lépését, noha eddig a Roszatom monopóliuma vitathatatlannak számított. Az amerikaiak az olaj- és gázkérdésekben is nyomást fognak gyakorolni. Azonban csak a választások után. Washington még mindig nem akar Orbánnak ártani a választások előestéjén” – fogalmazott Szerhij Geraszimcsuk.

A Barátság vezeték déli szakaszának „lezárásával” kapcsolatban – amelyet az ukrán cikkben emlegettek így – azt is megjegyezték: elképzelhető, hogy a vezeték újra sem indul.

A konklúziójuk pedig az volt: akárki is nyeri a magyarországi választást, a Moszkvával való kapcsolatépítés tere szűkülni fog Magyarországon. „Az EU közös jogi akarata és az USA energiaipari terjeszkedése, bár különböző indítékokból fakad, ugyanazt az eredményt célozza: az orosz energiát »fekete aranyból« mérgező eszközzé alakítani, amelytől Európa végre megszabadulhat” – írták a cikkben. Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken