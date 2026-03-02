Ukrajna külföldi katonákkal akarja pótolni a hadsereg létszámhiányát – jelentette ki az ukrán védelmi miniszter

Fedorov elmondta, hogy jelenleg már kidolgozták a mozgósítással és az önkényes távozással kapcsolatos problémák megoldására szolgáló átfogó tervet. A dokumentumot a frontvonalon szolgáló parancsnokokkal és katonai szakértőkkel folytatott egyeztetések során „stressztesztnek” vetették alá – írja a Strana.

„Tudják, hogy már most is sok külföldi harcol Ukrajna oldalán. Röviden válaszolva: az átfogó tervünk a dezertálás és a mozgósítás problémáinak kezelésére tartalmazza a konkrét lépéseket arra vonatkozóan, hogyan lehet több külföldit bevonni Ukrajnába, akik itt katonai feladatokat is elláthatnak”

– hangsúlyozta Fedorov.

Hozzátette, hogy a következő hónapokban „fokozatosan hozzák meg a konkrét döntéseket”.

A sajtótájékoztatón elhangzottak összefüggenek Fedorov tanácsadójának, Szerhij Beszkresztnov korábbi kijelentéseivel. Beszkresztnov ugyanis azt fejtegette, szerinte miért kellene Ukrajnának világszerte toborzópontokat nyitnia, valamint sürgette a külföldiekkel kapcsolatos munka hatékonyabbá tételét az ukrán fegyveres erőkön belül. „Természetesen több külföldit kell bevonnunk a háborúba, ha saját emberi erőforrásaink korlátozottak. A frontvonalon szolgáló katonáknak számos országhoz viszonyítva jelentős fizetést biztosítunk. Világszerte toborzóközpontokra és egy, a külföldiek fogadását és szolgálatát szervezetten kezelő rendszerre van szükségünk. Jelenleg ez létezik, de a méret, a gyorsaság és a kiválasztás hatékonysága szempontjából nem működik megfelelően” – írta Telegram-csatornáján.

A Strana cikke szerint egy holland önkéntes, aki szolgált Ukrajnában, élesen kritizálta az ukrán hadsereg belső rendjét, beszámolva a korrupcióról, a kolumbiai zsoldosok jelenlétéről (jelenleg nagyjából 7 ezer kolumbiai katonáról) és neonáci gyakorlatokról.

Korábban a hirado.hu is beszámolt arról, hogy az ukrán fegyveres erők soraiban teljes zászlóaljakat toboroztak Dél-Amerika állampolgáraiból. Egy 28 éves brazil újonc például, aki azért ment Ukrajnába, hogy az oroszok ellen harcoljon, végül brutális ukrán kínzás következtében hunyt el egy olyan alakulatnál, amely rendszeresen alkalmazott „fegyelmezési” gyakorlatokat. A Kyiv Independent meginterjúvolta a kínzások szemtanúit és áldozatait, melyből kiderült, hogy az említett ukrán egységben a kínzások között szerepel az égetés, verés, vízbe fojtás, sőt faeszközökkel történő szexuális bántalmazás is.

M1: A Tisza vezetői elbagatelizálják a háborús helyzetet

„Miközben a Közel-Kelet lángokban áll, és Ukrajnában már négy éve tart a háború, a Tisza Párt vezetői sok esetben szinte nevetve bagatellizálják a konfliktust” – közölte az M1, amely megosztott egy videórészletet is, melynek tanúsága szerint a párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz úgy nyilatkozott, hogy „semmi relevanciája nincs a háborúnak”. A volt vezérkari főnök egy párt által közzétett videóban azt is mondta: „ez a hülye háború mindig feljön”, de e „nem kell félni” tőle, ugyanis – mint azt állította – valójában nincs is háború.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig korábban azért nevezte szánalmasnak a közmédia riporterét, mert a háborúról kérdezte.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ezzel kapcsolatban egy interjúban élesen kritizálta az ellenzéki vezetők álláspontját: „Azért azt elvitatni, hogy a keleti szomszédunkban háború dúl, minimum pofátlanság” – mondta. A politikus szerint, ha valaki így tagadja a háború okozta fenyegetést, akkor vagy ennyi esze van, mint Ruszin-Szendi Romulusznak, vagy ennyire hülyének nézi az embereket – hangzott el az M1 híradójában.

Kiemelt kép: Az ukrán védelmi tárca élére kinevezett Mihajlo Fedorov eddigi digitális fejlesztésért felelős kormányfőhelyettes beszédet mond a parlament ülésén Kijevben 2026. január 14-én (Fotó: MTI/EPA/Andrij Neszterenko)