Több amerikai harci gép is lezuhant Kuvaitban

Több amerikai harci repülőgép is lezuhant Kuvaitban egy baráti tűz miatt. A legénység biztonságban van – közölték a kuvaiti tisztviselők.

A kuvaiti védelmi minisztérium hétfő délelőtt megerősítette azt a hírt, hogy több amerikai harci gép lezuhant az arab állam területén. Hozzáteszik: a legénységét gyorsan, „élve kimentették” és kórházba szállították. Állapotuk stabil.

„Senki sem halt meg, és senki sem sérült meg súlyosan, amikor hétfő reggel több amerikai katonai repülőgép lezuhant Kuvaitban”

– közölték a helyi hatóságok.

A Stars and Stripes című amerikai védelmi szaklap hozzáteszi: az amerikai központi parancsnokság egyelőre nem reagál a repülőgép típusával vagy a balesetek körülményeivel kapcsolatos kérdésekre.

It was a US F-15 Fighter jet which crashed in Kuwait. The pilot is safe. pic.twitter.com/eWXtjdRofV — Treeni (@treeni) March 2, 2026

Videón: katapultált a pilóta

A hétfőn kora reggel a közösségi médiában közzétett videókon

egy pilóta látható, aki katapultál egy F-15-ösből Kuvait felett, miután gépe kigyulladt.

Kuvait továbbra is folyamatos támadások kereszttüzébe került, miközben a régió az Egyesült államok és Izrael által indított Epic Fury hadművelet harmadik napjára lépett. Az NBC és a Washington Post jelentése szerint Irán a hétvégén egy kuvaiti bázisra csapott le, amelyben amerikai csapatokat állomásoztattak, és három amerikai katona vesztette életét. A Pentagon nem közölt további részleteket a halálesetek körülményeiről.

Az Egyesült Államok

korábban több helyszínre is vezényelt csapatokat Kuvaitban,

beleértve a Camp Arifjant, a Camp Buehringet és az Ali Al-Salem légibázist, amelyet szombaton ballisztikus rakéták célpontjává tettek a kuvaiti hadsereg közlése szerint.

🇺🇸🇺🇸 Moment of two U.S. soldiers parachuting after their military plane crashed in Kuwait 🙏🙏💖💖pic.twitter.com/vCweoG4RVr — Miss Mary (@DivintyMary) March 2, 2026



Az Egyesült Államok kuvaiti nagykövetsége hétfőn közölte, hogy továbbra is fennáll a rakéta- és dróntámadások veszély, és arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne látogassanak el a nagykövetségre. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) azt is közölte, hogy a három amerikai F–15E vadászgépet, amelyek az Irán elleni műveletek támogatására repültek, és Kuvait felett lezuhantak, tévedésből a kuvaiti légvédelem lőtt le. A CENTCOM szerint mind a hat fős személyzet sikeresen katapultált, biztonságban kimentették őket, és stabil állapotban vannak.

A kiemelt kép illusztráció. A felvételen az amerikai légierő egyik F-15-ös vadászgépe látható (Fotó: MTI/EPA/Maesiro Hitosi)