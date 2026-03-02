The Telegraph: Brit katonai bázist ért iszlamista támadás Cipruson

A brit védelmi minisztérium közlése szerint feltételezhetően iszlamista dróntámadás ért egy brit légitámaszpontot Cipruson, az Akrotíriben működő légitámaszpont ellen. A tárca szóvivőjének hétfői tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek” a délnyugat-ciprusi Akrotíriben működő légitámaszpont ellen „gyaníthatóan” drónnal elkövetett támadásra reagálva.

A The Telegraph beszámolója szerint a minisztériumi illetékes úgy fogalmazott, hogy a térségben állomásozó brit erők védelmét célzó készültséget a legmagasabb szintre emelték. A brit lap azt is hozzátette, hogy a Limasszol környékén található bázis közelében robbanásokat hallottak éjfél körül, a személyzetet pedig elővigyázatosságból arra utasították, hogy húzódjanak fedezékbe és maradjanak távol az ablakoktól.

Az MTI híradása szerint a Cipruson működő brit katonai létesítmények szuverén brit felségterületnek számítanak. Akrotíri a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb támaszpontja a térségben. Keir Starmer brit miniszterelnök röviddel a ciprusi támaszpontot ért dróntámadás híre előtt jelentette be, hogy Nagy-Britannia

engedélyezi támaszpontjai használatát az amerikai légierőnek az iráni rakétabázisok megsemmisítéséhez.

A brit védelmi miniszter, John Healey azt állította, hogy Iránból indított rakétákat lőttek ki a ciprusi brit bázisok irányába, ezt azonban a ciprusi hatóságok cáfolták. Egyes jelentések szerint a vasárnapi támadás Libanonból érkezhetett, és amennyiben ez igaz, úgy valószínűleg a Hezbollah állhat mögötte. A szervezet az éjszaka folyamán rakétatámadást indított Izrael ellen is, megtorlásként Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei meggyilkolásáért.

Keir Starmer kijelentette: a brit királyi légierő harci repülőgépei összehangolt védelmi műveletek keretében eddig is sikeresen hárítottak el iráni rakétatámadásokat, de az ilyen támadások jelentette fenyegetést kizárólag úgy lehet felszámolni, ha a rakétákat már a támadások kiinduló pontjain – a tárolásukra szolgáló raktárakban vagy az indítóállásokban – megsemmisítik. Az Egyesült Államok egyúttal engedélyt kért Londontól arra, hogy brit támaszpontokat használhasson „ennek az adott, korlátozott védelmi célnak” az elérésére, és a brit kormány a régi barátok és szövetségesek kollektív önvédelmének jegyében” úgy döntött, hogy eleget tesz az amerikai kérésnek – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Az MTI szerint jóllehet Keir Starmer nem részletezte, hogy Washington mely brit támaszpontokról indíthat támadásokat Irán ellen, kormányforrásokat idéző egybehangzó hétfői brit médiajelentések szerint a ciprusi Akrotíri e támaszpontok közé tartozik.

A brit kormányfő hangsúlyozta, hogy a brit légierő továbbra sem vesz részt közvetlenül az Irán elleni légitámadásokban, de védelmi célú bevetéseket végrehajt. John Healey brit védelmi miniszter nem sokkal korábban elmondta, hogy brit harci gépek lelőttek egy iráni drónt, amely Katar felé tartott. Irán az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul számos térségi ország, illetve környékbeli amerikai támaszpontok ellen intézett rakétatámadásokat a hétvégén.

Az Akrotiri-bázis a British Forces Cyprus része, ami stratégiai jelentőségű helyen, a Közel-Kelethez közel fekszik. A támaszpont ráadásul kulcsszerepet játszik a brit közel-keleti és kelet-mediterrán műveletekben: légi hadműveletek, hírszerzési feladatok, humanitárius missziók és koalíciós akciók kiindulópontja. A támaszponton több mint négyezer katona és családtagjaik állomásoznak.

A The Telegprah emlékeztetett, hogy a bázis biztonsága korábban is reflektorfénybe került: idén júniusban egy brit állampolgárt tartóztattak le Cipruson, akit azzal gyanúsítanak, hogy Irán javára kémkedett, és terrorcselekmény előkészítésében is érintett lehetett. A férfit a hatóságok szerint összehangolt művelet során fogták el, miután felmerült a gyanú, hogy közvetlen támadást tervezhetett.

