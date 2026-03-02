Tavaszias idővel indul a hét, akár 17 fok is lehet

Hétfőn sokfelé lesz erősen felhős az ég a térségben, ám napközben elvékonyodik és felszakadozik a felhőzet, és végül hosszabb időszakokra kisüt a nap.

Hétfőn délelőtt még nagy területen boríthatja vastag fátyolfelhőzet az eget, a déli óráktól viszont csökken és szakadozik a felhőzet nyugat felől. A Hungaromet Zrt. tájékoztatása szerint gomolyfelhők képződhetnek, amelyekből ott néhány zápor is kialakulhat, máshol ugyanakkor nem valószínű jelentősebb csapadék. A légmozgás gyenge, illetve mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, míg késő estére 0 és mínusz 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint a héten nem lesz felettünk időjárási front, a napi hőingadozás azonban okozhat kellemetlen tüneteket az arra érzékenyek számára. Fejfájás, migrén, szédülés, vérnyomás-ingadozás és keringési panaszok léphetnek fel. Fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk.

Mint írják, reggel a hideg időben átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A naposabb tájakon élők hangulata, közérzete viszont javul majd.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)