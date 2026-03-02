Szijjártó Péter: A kőolajszállítás blokádja merénylettel ér fel Magyarország ellen, amiben a Tisza Párt is a cinkosa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, jelen helyzetben ezért a szárazföldi kőolajszállítás blokádja merénylettel ér fel Magyarország ellen, amiben a Tisza Párt is a cinkosa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Pápán.

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a hétvégi eseményeket követően a Közel-Kelet most lángokban áll, miután Irán oda lőtt vissza, ahonnan támadásokat nem kapott.

Leszögezte, hogy ezzel a háború továbbterjedésének veszélye alapvetően fenyegeti a világ biztonságát, mivel Irán olyan arab államokat kever bele ebbe a konfliktusba, amelyek eredendően nem voltak annak részesei.

„Ez egy újabb olyan konfliktus, amely a világ biztonságát veszélyezteti. Ráadásul ez egy olyan konfliktus, amely világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát”

– figyelmeztetett.

Majd rámutatott, hogy a Hormuzi-szorosan keresztül zajlik a világ kőolajkereskedelmének egyharmada, ráadásul a globális ellátásban nélkülözhetetlen arab országok közül több is kizárólagosan ezen útvonalat használja. Emellett a szavai szerint itt megy keresztül a világ teljes cseppfolyósított földgázszállításának (LNG) az egyötöde is.

„Így tehát mind a kőolaj, mind a földgáz tengeri szállítása alapvetően válik bizonytalanná a következő időszakra a Hormuzi-szoros lezárásával. Mindez azt jelenti, hogy a jó öreg, megbízható szárazföldi csővezetékes szállítás jelentősége hatalmas mértékben megnő” – fogalmazott.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy épp ezért a régóta megbízhatóan működő, csővezetékes olajszállítás blokkolása elfogadhatatlan és duplán bűn egy ilyen helyzetben.

„Ma műholdfelvételek alapján megbizonyosodhattunk arról, hogy a Barátság kőolajvezeték teljes egészében készen áll mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag a szállítások újraindítására”

– mondta.

„Ebben a helyzetben a szárazföldi kőolajszállítási útvonalak blokádja az egy merénylet Magyarországgal szemben. Ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek van egy magyar cinkosa is, ezt Tisza Pártnak hívják. A Müncheni Biztonsági Fórumon megtörténtek azok a megbeszélések, megállapodások, amelyek nyomán ma Magyarországot megpróbálják olajblokád alá venni” – folytatta.

„Továbbra is érvényben tartjuk azokat a döntéseinket, amelyek arról szólnak, hogy az Ukrajna számára fontos ügyekben blokkoljuk a döntéshozatalt Brüsszelben, ezzel pedig le fogjuk törni ezt az ukránok által Magyarországgal szemben létrehozott olajblokádot, meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátásának biztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést is” – emelte ki.

Végül pedig emlékeztetett arra, hogy márciusban már Szerbia is szállít dízelt hazánkba, emellett pedig a tartalékok első részét feloldották és a tengeri szállításokat is megrendelték.

„Ezzel az olajblokádját az ukránoknak ki fogjuk védeni. De szeretném még egyszer aláhúzni, ez a közel-keleti események fényében igazi merénylet Magyarországgal szemben, amit Zelenszkij elnök a magyar cinkostársaival közösen csinál” – összegzett.

A miniszter újságírói kérdésekre válaszolva „szánalmas színjátéknak” nevezte Magyar Péter friss levelét, hiszen szavai szerint

„mindenki pontosan tudja, hogy a Müncheni Biztonsági Fórumon a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely létrehozása a Tisza Párt bevonásával történt”.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Kiemelt kép: MTI/Bodnár Boglárka