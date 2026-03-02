Szárazföldi invázióra készülhet Izrael a libanoni Hezbollah ellen

Azt követően, hogy a libanoni Hezbollah hétfőn támadást intézett Izrael ellen, egy izraeli biztonsági forrás azt nyilatkozta: széleskörű offenzívát kezd a zsidó állam a libanoni terrorszervezet ellen.

A Hezbollah hétfőre virradó éjjelen támadást intézett Izrael ellen, hogy megbosszulja Ali Hámenei, Irán legfelsőbb vezetőjének halálát. Ez a lépés izraeli csapásokat váltott ki Bejrútban – derül ki a Reuters beszámolójából.

A libanoni egészségügyi minisztérium jelentése szerint az izraeli légicsapások Bejrút déli, Hezbollah által ellenőrzött külvárosaiban és Libanon déli részén 31 ember halálát okozták. Az emberek gyalog és autóval menekültek el a déli külvárosokból, elzárva az utakat. Több mint egy tucat erős robbanás rázta meg a fővárost (magyar idő szerint) hajnali 4 óra előtt.

A The Times of Israel hétfő délelőtt egy izraeli biztonsági forrást idézett, amely azt nyilatkozta az Al-Hadath szaúdi hírcsatornának, hogy

az izraeli védelmi erők új offenzívája a libanoni terrorszervezet ellen „széleskörű és átfogó lesz, és magában foglalhat egy [szárazföldi] inváziót is”.

Leszögezte: „A Hezbollah egyetlen politikusa vagy katonai személyisége sem élvezhet mentességet, sőt még a támogatói sem”.

M1: A Tisza vezetői elbagatelizálják a háborús helyzetet

„Miközben a Közel-Kelet lángokban áll, és Ukrajnában már négy éve tart a háború, a Tisza Párt vezetői sok esetben szinte nevetve bagatellizálják a konfliktust” – közölte az M1, amely megosztott egy videórészletet is, melynek tanúsága szerint a párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz úgy nyilatkozott, hogy „semmi relevanciája nincs a háborúnak”. A volt vezérkari főnök egy párt által közzétett videóban azt is mondta: „ez a hülye háború mindig feljön”, de e „nem kell félni” tőle, ugyanis – mint azt állította – valójában nincs is háború.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig korábban azért nevezte szánalmasnak a közmédia riporterét, mert a háborúról kérdezte.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ezzel kapcsolatban egy interjúban élesen kritizálta az ellenzéki vezetők álláspontját: „Azért azt elvitatni, hogy a keleti szomszédunkban háború dúl, minimum pofátlanság” – mondta. A politikus szerint, ha valaki így tagadja a háború okozta fenyegetést, akkor vagy ennyi esze van, mint Ruszin-Szendi Romulusznak, vagy ennyire hülyének nézi az embereket – hangzott el az M1 híradójában.

Kiemelt kép: Megrongálódott lakóépület egy izraeli légicsapást követően a libanoni főváros, Bejrút déli elővárosában, a többségében síiták lakta Dahijében 2026. március 2-án (Fotó: MTI/EPA/Vael Hamzeh)