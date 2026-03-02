Sosem vártam a csodára – Zoób Kati ihletforrásairól mesélt az M5-ön

A Divat és örökség – Zoób Kati világa című, a közmédia által bemutatott portréfilm a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és tisztikeresztjével kitüntetett divattervező komplex alkotói univerzumába enged betekintést. A világszerte ismert divatmárka alapítója az M5 Librettó című műsorának vendégeként osztotta meg, hogyan talált saját hangra a divatiparban gyökereit követve.

„Esküt tettem édesanyámnak, hogy színésznő és ügyvéd nem leszek” – idézte fel pályakezdését Zoób Kati a közmédia kulturális csatornájának délutáni műsorában. Bár eredetileg a színház világa vonzotta, és színésznőket szeretett volna öltöztetni, végül a televízióban kezdett dolgozni. A bábstúdióban, a legendás Süsü, a sárkány produkciójában szerzett tapasztalatot – olyan alkotói közegben próbálhatta ki magát, ahol megtanulhatta a vizualitás és a karakterteremtés fontosságát.

A beszélgetésben hangsúlyozta: mindig is alkotni akart.

Nagy ajándék, ahova születtem. Az első lélegzetvételemmel felfogtam, hogy nagyon különleges a családom, ahol sokféle módon szerettek és tanítottak. Otthonról hozom, hogy sosem vártam a csodára, mindig tenni, alkotni akartam. Bízom benne, hogy ezt a szemléletmódot sikerül továbbadnom.

Mint mondta, a nemzetközi divatshow-k művészileg és üzletileg is új lehetőségeket nyitottak számára, mégsem gondolkodott komolyan külföldi karrierben. Ahogyan a világ vezető divatházainál is egyértelműen tetten érhető a hagyományok és a népművészet tisztelete – ez a „heritage” szemlélet saját stílusának is alaprétege lett.

A múlt értékeinek továbbvitele nemcsak kollekcióiban jelenik meg, hanem intézményes formát is öltött. A közelmúltban létrehozott balatonfüredi Katti Zoób Divatmúzeum egyszerre múzeum és nyitott műterem: olyan tér, amely a magyar divatkultúra múltját őrzi, miközben kortárs kontextusba helyezi azt.

A jövő hagyományait mi hagyjuk örökül

– emelte ki a műsorban.

A Divat és örökség – Zoób Kati világa című portréfilm elérhető a Médiaklikken.

Fotó: MTVA