Rockból jazz, diszkóból rock, popból afrobeat – Zenei átváltozásokkal folytatódik A Dal 2026

Műfaji átdolgozásokkal veszi kezdetét Magyarország egyetlen dalversenyének második fordulója. A mezőny versenydalai áthangszerelt, az eredetitől merőben új stílusban térnek vissza A Dal színpadára. A zenei átváltozásokban mesterek működnek közre. A zsűri és a nézők döntése alapján a szimfonikus döntőbe jutó produkciókat egy extra adásban, március 22-én, vasárnap este hirdetik ki.

A Dal 2026 elődöntőjében az élő show-ba jutott mind a harminc versenydal visszatér, méghozzá a zsűri által meghatározott műfajban. Az áthangszerelésben neves zenészektől kapnak szakmai útmutatást a fellépők, a mesterek több versenydalban és stílusban működnek közre. A szombati, első elődöntő akusztikus, pop és jazz átváltozásaiban a Magyarország, szeretlek! csapatkapitánya, Nagy Adri énekes vesz részt. Fehér Zsombor, a Kerekes Band alapító-vezetője a világzene, a country, valamint az ethno funk világába vezeti be az előadókat. Temesi Bertalan basszusgitáros pedig a country, a jazz, a rock és az afrobeat átdolgozásokat segíti.

Izgalmas zenei élményt ígérnek az első elődöntő újragondolt versenydalai. Az ABAHÁZI.RT eredetileg rockként hódító ELDOBOTT KŐ című dala, valamint Czibi Norbi könnyed Hazatalálsz produkciója is country köntösben érkezik. Arany Timi Kígyója akusztikus változatban kel új életre. Balázs-Földi Virág lírai szerzeménye, az Úgy mesélj popdalként bizonyíthat. A funky és a diszkó stílusból rockzenévé változik a Senki más a DiscoDrama együttestől. Az EDGAR a Veled utazomot világzeneként varázsolja újra színpadra. Jazzként születik újjá a Durcás Angyal Gesztesi Alexandra & Mits Marci előadásában, szintén jazz átdolgozásban hangzik el az élő show-ban Wolf Tamás zúzós Lélekkikötője. Mocskonyi Dörgő Mindenkinek jár egy kis Rock N Roll dala ethno-funk fűszerezést kap. Niko afrobeat stílusban hozza vissza a Hányszor című szerzeményt.

Szandi, Ferenczi György, Trap kapitány és Bebe értékelése mellett a nézők ötödik zsűritagként szavazhatnak, az adás végétől vasárnap 19:40-ig küldhetnek SMS-t kedvenc produkciójuk kódjával, és nagyban befolyásolhatják a döntő mezőnyének alakulását. A március 22-i extra adásban kiderül, melyik produkciók előadói kapják a páratlan lehetőséget a fellépésre a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. A március 28-i fináléban a világhírű nagyzenekar kíséretében hangoznak el a versenydalok.

A Dal 2026 – első elődöntő március 7-én, szombaton 19:35-től a Dunán és a Petőfi Rádióban.

Kiemelt kép: MTVA