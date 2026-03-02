Rendkívül intenzív harcra figyelmeztet az izraeli vezérkari főnök, a Hezbollah is csatlakozott az iráni iszlamista rezsim mellett az offenzívákhoz

Izraelben csendes éjszaka után reggel két hullámban támadtak rakétákkal Iránból, a Hezbollah libanoni síita szervezet is csatlakozott a harcokhoz, Izrael a Hezbollahot lőtte Libanonban válaszul a korábban onnan érkezett rakétákra.

Éjal Zamír izraeli vezérkari főnök hétfő reggel figyelmeztetett, hogy „sok-sok harcra kell felkészülnünk”, „többnapos harcra”, de az Irán elleni háború várható időtartamát nem határozta meg.

Kora reggel kétszer is légiriadót rendeltek el az Iránból Izraelre kilőtt rakéták miatt szinte az egész ország területén, de csak kisebb sérülésekről érkezett jelentés a mentőszolgálattól. Az Irán támogatását élvező Hezbollah éjszaka csatlakozott az Izrael elleni támadásokhoz. Libanonból drónokat indítottak Haifa térségébe és az északi területekre. A támadásoknak nem volt áldozatuk, de a drónok elfogása károkat okozott. A „Szilárd fény” nevű lézerrendszert is bevetették a drónok ellen.

Válaszul Izrael rakétatámadásokat intézett a Hezbollah állásai, fegyverraktárak és a szervezet infrastruktúrája ellen. „Támadó hadjáratot indítottunk a Hezbollah ellen” – jelentette be Éjál Zamír vezérkari főnök hétfő reggel.

„Nem csupán védekezünk, most támadásba lendülünk. Fel kell készülnünk több, rendkívül intenzív harci napra. Erős védelmi felkészülésre és folyamatos, hullámokban végrehajtott támadó hadműveletekre van szükség, valamint arra, hogy minden adódó lehetőséget kihasználjunk”

– tette hozzá Zamír.

Kiemelt kép: Iránból kilőtt rakéta az égen a ciszjordániai Náblusz felett 2026. március 2-án (Fotó: MTI/EPA/Alaa Badarneh)