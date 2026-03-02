Pedro Sanchez az iráni terrorállam védelmére kelt, éles kritika érte a spanyol kormányfőt

Indokolatlannak és jogsértőnek nevezte a spanyol kormányfő az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai fellépését. Pedro Sánchez kijelentése több európai ország, valamint a spanyol ellenzék álláspontjával is szembemegy. Bírálói szerint Madrid kettős mércét alkalmaz Teheránnal szemben, mivel az iráni rezsimen és a hozzá köthető terrorszervezeteken már nem kéri számon ugyanilyen határozottan az emberi jogi visszaéléseket. A vita közben odáig fajult, hogy még az amerikai repülőgépeknek is távozniuk kellett a dél-spanyolországi bázisokról.

Pedro Sánchez nyilvánosan is megkérdőjelezte az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai fellépését, amelyet „indokolatlannak” nevezett – írja a horvát Index.hr.

A spanyol kormányfő álláspontja szembemegy több nagy európai hatalom politikájával: Németország, Franciaország és Nagy-Britannia közös nyilatkozatban jelezték, hogy az érdekeik védelmében együttműködnek az Egyesült Államokkal.

Pedro Sánchez vasárnap este Barcelonában jelentette ki, hogy Gázában és Venezuelában is elítéli az emberi jogok megsértését. Véleménye szerint Washington és Jeruzsálem egyoldalúan támadta meg Iránt, aláásva ezzel a nemzetközi jogot és terrorba taszítva a térséget.

A konzervatív lapok kettős mércével vádolják a spanyol kormányfőt, mondván, hogy miközben Izraelt és Amerikát a nemzetközi jog megsértésével illeti, nem kéri számon ugyanezt az iráni rezsimen vagy az iszlamista terrorszervezeteken. Alberto Núnez Feijóo a jobboldali ellenzék vezetője úgy fogalmazott, hogy Pedro Sánchezn ek el kell döntenie, hogy „a szabadság vagy a zsarnokok” oldalán áll.

Madrid azonban nem állt meg a kemény hangvételű nyilatkozatoknál. A spanyol kormány hétfőn közölte, hogy nem járul hozzá területének Irán elleni katonai akciókhoz való felhasználásához, ennek következtében tizenöt amerikai repülőgép távozott a dél-spanyolországi bázisokról.

A baloldali spanyol kormány és Izraellel fennálló feszültség már korábban is tapasztható volt. 2024-ben Amichai Chikli, Izrael diaszpóraügyi minisztere egy „abszolút nullának” nevezte a spanyol kormányfőt, kijelentve, hogy Pedro Sánchez az ajatollahok ügynöke, mivel nem ítélte el egyértelműen az Irán által indított támadásokat.

Gideon Saar izraeli külügyminiszter 2025-ben pedig „antiszemitának és hazugnak” nevezte Pedro Sánchezt, miután a madridi palesztinbarát tüntetések mellett állt ki. A spanyol miniszterelnök álláspontja így nemcsak külpolitikai, hanem diplomáciai vihart is kavart.

Kiemelt kép: Pedro Sánchez spanyol kormányfő 2023. október 27-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)