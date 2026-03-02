Pataky Attila szerint „Magyar Péter kilóra meg van véve, és bábként irányítják”

Pataky Attila élesen fogalmazott Magyar Péter kapcsán a Borsnak. Úgy vélte:

„Kilóra meg van véve, bábként irányítják, azért nem foglalt állást a Barátság kőolajvezeték ügyében. Meggyőződésem, hogy ez semmi más, csak provokáció. Egy pillanatra nem érdekli őt az ukrán nép valójában, az ukrán nép szenvedése, az elvesztett fiúk és apák sorsa. Egy zombi, számomra ő nem ember.”

A zenész szerint a politikai döntések súlyos következményekkel járhatnak:

„Életek ezreivel fizet azért, amit most tesz. Haza- és nemzetáruló.”

A kormány mellett kiállva azt is elmondta, miért támogatja a Fideszt és Orbán Viktor politikáját:

„Azért szavazok a Fideszre, mert értem, amit mondanak és cselekednek. Orbán Viktor a világ legnagyobb formátumú politikusai közé tartozik, amit jól bizonyít, hogy a hasonló kaliberű vezetők is keresik a barátságát. Nekem ő az egyetlen garancia, hogy kimaradunk a tébolyból, a békét akarja. A másik oldal a káoszra, gyűlöletre, háborúra, szeretetlenségre, fenyegetőzésre, nemzetárulásra építene.”

Pataky Attila spirituális nézeteiről is beszélt: „Amit adsz, azt kapsz, a karma a legerősebb univerzális törvény.” Nyugat-európai tapasztalatokra hivatkozva egy személyes történetet is felidézett a svédországi Malmö kapcsán: „Anyósom kint volt két hónappal ezelőtt Malmöben. Ment volna este sétálni, mire a házigazda mondta: te hülye vagy? Hat után vagy megkéselnek, vagy megerőszakolnak…,” majd hozzátette: „Malmöben egy 40 ezres no-go zóna van, ahova senki sem meri betenni a lábát. Erre szavazni, efelé menni? Ez tébolyda.”

A beszélgetés végén arról is szólt, hogy szerinte Magyarország különleges szerepet tölthet be a jövőben: „Meggyőződésem, hogy végig tudunk menni ezen az úton Orbán Viktorral, és 10–15 év alatt egy kis Svájcot tudunk létrehozni.”