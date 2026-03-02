Orbán Viktor: Magyarország nem a mérete miatt veszélyes, a bátorsága meg a példája miatt

Mi vagyunk az élő példája annak, hogy lehet nemet mondani: a bevándorlást igenis meg lehet állítani, a gyerekeket és a családjainkat meg lehet védeni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Sopronban.

Hozzátette: a háborúba sem kötelező beleugrani, sőt, még a pénzünket sem kell odaadni az ukránoknak, hiszen a magyarok bebizonyították, hogy lehetséges nemet mondani.

„Magyarország nem a mérete miatt veszélyes, a bátorsága meg a példája miatt. Ezért akarnak levadászni bennünket, és ezért akarnak a mostani nemzeti kormány helyett egy ukránbarát kormányt, és erről szerintem meg is egyeztek a Tiszával meg az ukránokkal”

– mondta Orbán Viktor, aki kijelentette: Brüsszel, a kijeviek, meg a Tisza összejátszanak egymással azért, hogy a választások után Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely ukránbarát és Brüsszelbarát.

Orbán Viktor szerint a mostani olajblokád mögött is összejátszás van, ez magyarázza az időzítést. Káosz, 1000 forint fölé menő benzinár, zűrzavar, elégedetlenség, és a kormánnyal szembeni ellenérzéseket meg lehet növelni. „Senki sem szeret úgy választásba menni, én sem szeretnék, hogy közben egy gazdasági káosz bontakozik ki az ország horizontján. Úgyhogy szerintem itt erről van szó,

tehát a következő időszakban, a jövőben a háborúval, az ukránokkal, az olajszállítással is meg kell küzdenünk”

– mondta a soproni fórumon a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának soproni állomásán 2026. március 2-án.