Orbán Viktor bejelentette: műholdfelvétel bizonyítja, hogy nincs akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának

Miután véget ért a hétfő reggel a Barátság kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés, Orbán Viktor a Facebookon bejelentkezve tájékoztatott az egyeztetés és a vezeték ügyében indított vizsgálat részleteiről. A miniszterelnök szerint a műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. A miniszterelnök azt is közölte: a szóban forgó, bizonyító erejű műholdfelvételeket a későbbiekben nyilvánosságra hozzák.

„Ma reggel nemzetbiztonsági egyeztetéssel megindítottuk a napot” – fejtette ki Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban. A miniszterelnök úgy folytatta, részletes jelentést kaptam a Barátság kőolajvezetéket támadásról és a vezeték állapotáról.

„A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya – tette hozzá a miniszterelnök, majd hozzáfűzte: az ezzel kapcsolatos műhold felvételeket elérhetővé tesszük, hogy mindenki láthassa.

„Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket”

– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki mondandóját úgy nyomatékosította, miszerint: mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást.

„Amit Zelenszkij elnök csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben.De Magyarország nem hagyja magát, és az olajblokádot le fogjuk törni”

– szögezte le Orbán Viktor.

Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolajtranzit a Barátság kőolajvezetéken keresztül, miután Ukrajna leállította a szállítást. Az ukrán olajblokád miatt a magyar kormány számos ellenintézkedést foganatosított, leállította az Ukrajna felé irányuló dízelexportot, valamint kivezényelték a Magyar Honvédséget a kritikus energetikai infrastrukturális létesítmények védelmére. Vasárnap Orbán Viktor miniszterelnök – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – terepszemlét tartott Hernádi Zsolttal, Mol elnök-vezérigazgatóval a vállalat százhalombattai olajfinomítójában. Hernádi Zsolt arra hívta fel a figyelmet:

a globális kőolajtermelés 1 százalékos visszaesése is akár 10 százalékos áremelkedést idézhet elő.

Hozzátette, hogy a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítás eredetileg jóval nagyobb kapacitásra lett tervezve, azonban jelenleg nem érkezik rajta olaj. Közölte: a háború kezdete óta összesen 22 alkalommal állt le a vezeték, ezek közül 15 esetben háborús okokra vezették vissza a kiesést. Hangsúlyozta: határozott a gyanújuk, hogy a jelenlegi leállásnak nincs műszaki oka. A miniszterelnök a terepszemléről szóló videó leírásában megerősítette: nem hagyják a benzinárak drasztikus emelkedését.

„Nem hagyjuk, hogy 1000 forintra nőjön a benzin ára. Megállítjuk Zelenszkij olajblokádját!”

– írta közösségi oldalán közzétett videójához Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Védelmi Tanács ülésén 2026. február 28-án. A kormányfő mellett Pintér Sándor belügyminiszter (j4), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j5), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j3) és Lantos Csaba energiaügyi miniszter (elöl) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)