Olajkészleteik felmérésére kényszerültek az ázsiai kormányok, miután leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban

Két tengerész életét vesztette, megrongálódott legalább négy tanker, és 150 hajó rekedt a Hormuzi-szorosban.

Leállt a hajózás az Irán és Omán közötti tengerszoroson – amelyen a világ olajfogyasztásának nagyjából egyötöde, mellette pedig jelentős mennyiségű földgáz halad át. Irán ugyanis az amerikai és izraeli csapásokra reagálva a térségben lévő hajókat vette célba.

A biztosítótársaságok felmondják a Perzsa-öbölben közlekedő hajók háborús kockázatokra vonatkozó fedezetét,

mivel az egyre szélesedő iráni konfliktus fennakadásokat okozott a hajózásban – hívta fel rá a figyelmet a Reuters.

Az ázsiai kormányok az olajkészleteik felmérésére kényszerültek,

miután Irán lezárta a kulcsfontosságú vízi útvonalat.

A szállításban tapasztalt fennakadások és a konfliktus elhúzódásától való félelmek az olaj és a földgáz árának megugrását okozták,

a Brent nyersolaj határidős árfolyama több mint 8 százalékkal emelkedett,

miután a konfliktus több közel-keleti olaj- és gáztermelő létesítmény leállását is kiváltotta.

A kiemelt kép illusztráció. (A Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötő Hormuzi-szoros déli partjainál tartott iráni hadgyakorlat 2026. február 17-én.)