Nyakunkon az olajháború

Ukrajna keletről, Horvátország délről blokkolja az olcsó vezetékes orosz kőolajat, amivel Magyarország kettős szorításba került. A brüsszeli bizottság 2027 végéig teljesen száműzné az orosz energiát, az olajról való leválásról szóló javaslatot három nappal a magyar választás után akarják beterjeszteni, holott jól tudják, hogy Trump és Putyin az orosz energia amerikai közvetítéssel való európai értékesítéséről tárgyal.

Elhibázott brüsszeli szankciók. Sokszor halljuk ezt a fordulatot, de sokan ugyanúgy nem hiszik el ennek jelentéstartalmát, mint ahogy következetesen negligálják a tömeges migráció, vagy az ukrajnai konfliktus eszkalálódásának veszélyét. Azt gondolják, hogy a jelenlegi állapot “adott”, nem fog változni és a mostani helyzetnél “már csak jobb lehet”. Ezt gondolták sokan 1943 végén vagy 1944 legelején is, majd jött előbb március 19-én a német megszállás, majd október 15-én a nyilaspuccs és rosszabb lett, sokkal rosszabb. Az alaphelyzet most is hasonló. Berlin és Brüsszel most is egy olyan konfliktusba aki bennünket belekényszeríteni, amin csak veszthetünk. Akik azt hiszik, hogy ennél “már csak jobb lehet”, azok lesznek a legjobban meglepve, ha mindaz, amiről a kormánypárti politikusok és médiumok beszélnek bekövetkezik, vagy annak csak a fele. Nézzük sorjában!

A brüsszeli bizottság a konfliktus 2022-es kitörésekor előbb nem akart energiaszankciókat elfogadni, majd azokat úgy fogadta el, hogy azok alól egyes országok — köztük a tengeri kijárat nélküli Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia — mentességet kaptak. A globalista cseh és osztrák kormány önként mondott le erről a kivételről, aminek következtében az ott élők rezsiszámlája nagyot nőtt, az energia intenzív ipar pedig ugyanúgy elvándorol, mint Németországból. Az okos döntéshozó akkor válik le az egyik energiáról, ha már megvan az azonos mennyiségű és árú alternatíva. Az EU úgy vált le az orosz vezetékes energiáról, hogy nem gondoskodott azonos mennyiségű és árú alternatíváról. A németeket az ukránok pedig szó szerint lerobbantották az olcsó orosz vezetékes földgázról, aminek egyik következményeként a német gazdaság tartós recesszióba került. A legtöbb ország szürkeimporttal oldja meg az orosz energia pótlását, ami a közvetítők hasznát növeli és tovább drágítja az európai háztartások és cégek energiaszámláját, ráadásul továbbra is biztosítja a Kreml devizabevételeit.

A magyar és szlovák kormány következetesen él a kivétellel, talán ezért zárta el Zelenszkij a Barátság-kőolajvezeték csapját és ezért vonakodnak a horvátok attól, hogy az EU által biztosított kivétellel élve e két visegrádi ország az Adria felől tudjon orosz olajhoz jutni. A többek által “Müncheni paktumnak” tartott egyesség könyörtelen matematikája szerint amint elfogynak a szlovák és magyar stratégiai készletből az orosz molekulák és nem érkezik sem keletről, sem délről friss orosz olaj, az olajvállalatoknak nem marad más választása, mint átállítani a százhalombattai és pozsonyi finomítókat az oroszról a nyugati típusú olajra. Ezzel a magyar és szlovák olajcégek “önként” állnának át a nyugati olajra, amiből becslések szerint kb. 20 százalékkal kevesebb dízelt lehet előállítani, vagyis a kisebb mennyiség miatt vagy emelkedik a benzinkúti ár, vagy másoktól, például a nyugati energia multiktól kell dízelt vásárolni. A MOL korábban ötszáz millió dollárra becsülte az olajfinomító átállítási költségét, amit a bizottságtól vártak. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy ki fogja az átállás költségét végső soron fizetni: az EU, a magyar adófizetők, vagy a magyar autósok?

Miért akarja a bizottság mindenáron leválasztani az EU-t az orosz energiáról? Trump amerikai és Putyin orosz elnök egy 12,000 milliárd dolláros amerikai-orosz gazdasági csomagról tárgyal, amelynek része lenne az orosz energia amerikai cégek közvetítésével való újbóli értékesítése az európai országok felé, dollárban. Szó van az Északi Áramlat 2 Svájcban felszámolás alatt álló üzemeltető vállalatának amerikai tulajdonba adásáról, amely felújítaná a vezetéket és dollárért adna el azon keresztül orosz gázt Európának. Az amerikaiak így is lassítanák a dedollarizációt, Kínának kevesebb orosz gáz jutna és az európai ipar is magára találna, ami forrást biztosítana a növekvő védelmi kiadásokra és a szükséges strukturális reformokhoz. Az oroszok pedig a Nullához képest több energiát tudnának Európa felé a meglévő vezetékeken keresztül eladni.

Azzal, hogy a bizottság hírek szerint április 15-én — tehát három nappal a magyar országgyűlési választás után — terjesztené be az orosz olaj teljes kivezetéséről szóló javaslatát, azt mutatja, hogy Brüsszel egy esetleges Trump-Putyin egyességnek is elé akar vágni, elvégre ha Magyarország, Szlovákia és — a Barátság-vezeték 2027-re befejeződő meghosszabbítása után — Szerbia folyamatosan vásárolhat orosz olajat, akkor a vezeték másik ágát is “aktiválni lehetne”, a lengyel, cseh és kelet-német finomítókat (ezek egy részét) talán még vissza lehetne állítani a gazdaságosabb orosz olajra, amiből több nyersanyagot lehet kinyerni. Ezzel az energia intenzív termelés elvándorlása is lassítható lenne, elvégre az alumíniumkohók után már a műtrágyagyárak is sorra zárnak be, vagy költöznek Észak-Amerikába vagy Ázsiába.

Egy potenciális amerikai-orosz energetikai megállapodás ellehetetlenítése mellett egy ideológiai okot is találunk arra, hogy Brüsszel miért erőlteti az orosz energiáról való leválást. Ameddig ugyanis van orosz olajból előállított, jó árú dízel és benzin, addig az autósok nem fogják hagyományos autóikat villanyautóra cserélni és az autógyártók sem fognak új akkumulátorok és hatékonyabb villanyautók fejlesztésére vagy töltőállomások építésére költeni.

Nem lehet elégszer elmondani: Ma még nem tudni, hogy a magyar-orosz energetikai együttműködés a háború előtti időszak maradványa, a szankciós időszak kivétele, vagy a konfliktus lezárása utáni időszak laboratóriuma-e? Egy fenti tartalmú amerikai-orosz energetikai megállapodás megkötésével Magyarország és Szlovákia az Európát leginkább meghatározó két nagyhatalom támogatásával tudná ipari-termelési bázisát megőrizni. Sajnos ez nem minden európai szereplőnek áll érdekében, így versenyfutás indult az idővel.

Kiemelt kép: A Mol Nyrt. Dunai Finomítójában a Barátság kőolajvezeték fogadóállomása (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)