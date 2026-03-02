Megszólalt a szerb elnök az iráni iszlamista támadássorozattal kapcsolatban: az Air Serbia készen áll, hogy szükség esetén a bajba jutott szerb állampolgárokért induljanak

Törölték a belgrádi Nikola Tesla repülőtér és a közel-keleti célállomások közötti több járatot, köztük a Doha és Dubaj felé induló gépeket – közölte a repülőtér a honlapján. Aleksandar Vucic szerb államfő közlése szerint az Air Serbia gépei készen állnak arra, hogy szükség esetén a Közel-Keleten rekedt szerb állampolgárokért induljanak, ugyanakkor erre jelenleg nincs lehetőség, mivel a térség egy részében lezárták a légteret.

A Qatar Airways Dohába tartó járata helyi idő szerint 11.55-kor indult volna, míg a Flydubai Dubaj irányába közlekedő járatát 22.25-re tervezték. A Dubajból Belgrádba 21.25-kor érkező repülőgépet szintén törölték. A Perzsa-öböl térségéből utoljára szombaton érkezett repülőgép a belgrádi repülőtérre.

A szerb elnök a belgrádi Prva televízió műsorában elmondta, hogy a járattörlés az Egyesült Arab Emírségek mellett számos más öböl menti országot is érint, ahol jelentős számú szerb állampolgár tartózkodik. Hangsúlyozta, hogy a légiforgalmi korlátozások miatt jelenleg lehetetlen repülőgépeket küldeni a térségbe. Kiemelte: az Egyesült Arab Emírségekben, különösen Abu-Dzabiban és Dubajban sok szerb állampolgár él vagy tartózkodik. Belgrádi tájékoztatás szerint a szombati támadások során

Teheránban megrongálódott Szerbia nagykövetségének épülete: az ablakok kitörtek, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés.

A szerb külügyminisztérium szombaton vörös szintű figyelmeztetést adott ki a térség országaiban tartózkodó szerb állampolgárok számára. A tárca arra kérte az Iránban, Izraelben, az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban, Kuvaitban és Bahreinben tartózkodókat, hogy maradjanak nyugodtak, fokozottan ügyeljenek személyes biztonságukra, kövessék a helyi hatóságok utasításait, és folyamatosan tájékozódjanak a szerb diplomáciai képviseletek közleményeiből.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a romló biztonsági helyzet és a légiközlekedés fennakadásai miatt az utasoknak ajánlott folyamatos kapcsolatban maradniuk légitársaságaikkal, valamint egyelőre kerülni minden nem létfontosságú utazást a térségbe.

Az iráni iszlamista rezsim megtorlóakcióival kapcsolatban a honvédelmi minisztérium közleményt adott ki – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán –, miszerint magyar katona nem sérült meg abban a hétvégi iszlamista légitámadásban, amelyet az erbíli amerikai katonai támaszpont ellen indítottak iraki Kurdisztánban. Mindeközben az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország is katonai lépésekre készül Irán ellen – sőt, a britek már lényegében cselekedtek is Amerika kérésére.

Kiemelt kép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: MTI/EPA/Szerb elnökség/Dimitrije Goll)