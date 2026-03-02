Magyar Péter levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz annak a beismerése, hogy köze van az energiakrízishez, összejátszott az ukránokkal – jelentette ki Kocsis Máté

Mára világossá vált mindenki számára, hog nem lehet a Barátság kőolajvezetéket mellőzni sem Magyarország, sem Európa energiaellátásában – mondta a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Tabon.

Kocsis Máté a párt országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az iráni helyzetből adódó „energiaprobléma” egyre inkább gyűrűzik a nyugati világ felé is.

Magyar szempontból nyilvánvaló, hogy Magyarországra most azért nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, mert néhány héttel ezelőtt Münchenben Magyar Péter megállapodott erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és azután kezdődött meg az ukrán zsarolás Magyarországgal szemben

– tette hozzá.

A politikai felelősséget a jelenlegi helyzetért egyértelműen Magyar Péternek kell viselnie – jelentette ki.

Megjegyezte: a helyzet annyival lett rosszabb, hogy a Tisza Párt programjában meghirdette, Magyarországnak le kell válnia az olcsó orosz vezetékes kőolajellátásról, és át kell állnia egy másik beszerzésre. Ezzel veszélyeztetik Magyarország energiabiztonságát, és most a tengeri szállítás is elnehezült, vagy ellehetetlenedett – utalt az iráni háborúra Kocsis Máté.

Magyar Péter hétfői, Orbán Viktor miniszterelnökhöz intézett levele a Fidesz frakcióvezetője szerint „annak beismerése, hogy köze van ahhoz, hogy energiakrízis van Magyarországon, összejátszott az ukránokkal”.

Ezért a magyar választópolgároknak április 12-én arról kell dönteniük, hogy akarnak-e egy szuverén, erős kormányt, energiabiztonságot, a Barátság kőolajvezetéken kőolajat – mondta. Kocsis Máté hangsúlyozta: az orosz kőolaj biztosítja a vállalkozások, az ipar és a háztartások fenntarthatóságát és fejlődését, a rezsicsökkentést, amelyet a kormány részben abból finanszíroz, hogy az olcsó olaj beszerzéséből árfolyamkülönbözetre tesz szert.

Leszögezte:

Magyar Péter nemcsak az energiabiztonságunkat veszélyeztette az ukrán elnökkel kötött „hamis és öncélú megállapodással”, ez egy árulás, minden magyar háztartás megsínyli majd, hogyha ez így marad.

A Politico egy cikkére utalva úgy fogalmazott: világos, hogy „Magyar Péter összejátszik az ukránokkal”, hiába tagadja, kárt okozott a magyaroknak. Jelenleg is krízishelyzetben vagyunk, a szlovák és a magyar kormányfő azért küzd, hogy egy ellenőrző bizottságot fogadjon az ukrán fél, hogy meg tudják nézni, valóban műszaki oka van a kőolajszállítás leállásának – mondta.

Kocsis Máté szerint mára műholdfelvételek alapján kiderült, hogy a vezetéknek műszaki problémája nincsen, azt politikai okokból nem indítják újra. „Az ukrán fél azt reméli, hogy ezzel a zsarolással, az energiakrízis előidézésével megbukhat a jelenlegi magyar kormány, és hatalomba segíthetik a Tiszát és Magyar Pétert” – húzta alá.

A frakcióvezető szerint így egy ukránbarát kormány alakulhat április után Magyarországon.

„A tét talán nagyobb, mint valaha, a mostani választás egyfelől szó szerint vérre megy, hiszen van egy háborús készülődés az Európai Unióban. Az európai vezetők 2029-re, 2030-ra tervezik az európai-orosz háborút, és előtte már nem lesz módjuk a magyaroknak erről állást foglalni. Másfelől van egy akut energiakrízis is, aminek egyetlen egy megnyugtató vége lehet, ha a magyar választók nagyon nagy többséggel megbízást adnak Orbán Viktornak a következő négy évre is” – fogalmazott.

A miniszterelnökről és a Tisza Párt elnökéről azt mondta, „Orbán Viktor az, aki mind a háborúkat, mind az energiakrízist távol tudja tartani Magyarországtól, a Magyar Péter féle árulásokkal szembe tud szállni, és nemet mer mondani az európai ötletekre, Magyar Péter pedig az, aki nem tud és nem mer”.

Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje többek között arról beszélt, hogy a Fidesz kínálata „a béke, biztonság, fejlődés, családtámogatások, olcsó rezsicsökkentés fenntartása és a magyar érdekek védelme, a Tisza Párté és Magyar Péteré kiszolgáltatottságot, bizonytalanságot, brüsszeli birodalmi érdekek, a multik és a bankok kiszolgálását, a háborút és Ukrajna uniós csatlakozásának a támogatását” jelenti.

A kiemelt kép illusztráció