Magyar katona nem sérült meg az amerikai bázist ért iszlamista támadásban – közölte a minisztérium

A Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy magyar katonák nem sérültek meg abban a dróntámadásban, mely az iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárát érte vasárnap.

Dróntámadás érte az amerikai bázist Erbílben, ahol magyar katonák is szolgálnak

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, vasárnap dróntámadás érte az iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárát. A támaszponton magyar katonák is állomásoznak, ugyanis még 2025 őszén a magyar kormány meghosszabbította a Magyar Honvédség iraki missziójának időtartamát 2026. december 31-ig. Az akkor közzétett kormányhatározat szerint ez legfeljebb húsz, váltási időszakban negyven fős katonát és technikai eszközeit jelent.

Az erbíli repülőtér légvédelme a legtöbb eszközt lelőtte. A támaszponton robbanásokat és hatalmas tüzet is lehetett látni az ott készült és a török sajtóban közzé tett felvételeken.

Iranian drone strike hit an ammunition warehouse at a U.S. base in Erbil, in Iraq. Secondary explosions and a large fire were observed at the scene. pic.twitter.com/dFufLxejc4 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett – közölte a Rudav kurd hírtelevízió.

A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen.

A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai–izraeli légicsapásokban.

A milícia állítólag drónokat és „új típusú rakétákat” vetett be a repülőtér ellen, amelynek légvédelme a legtöbb harceszközt le tudta lőni.

A Hava sosyal medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek.

Magyarország iraki katonai jelenlétét a tavaly novemberi parlamenti határozat többek között a terrorizmus elleni fellépéssel, a migrációs nyomás mérséklésének szándékával, valamint az ENSZ-tagságból fakadó kötelezettségekkel indokolja. A határozat azt is közli, hogy hazánk elkötelezett tagja az Iszlám Állam terrorszervezet ellen létrejött nemzetközi koalíciónak, és célja, hogy hozzájáruljon a szervezet által elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések megakadályozásához. Különösen fontosnak tartja az Irakban élő keresztény és más vallási kisebbségek védelmét, illetve az ellenük irányuló népirtás és egyéb emberiesség elleni bűncselekmények megelőzését.

Kiemelt kép: Iráni dróncsapás füstje az észak-iraki Erbíl nagyváros repülőtérnél 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt (Fotó: MTI/EPA/Gailan Hadzsi)