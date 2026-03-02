Lukasenka szerint Ali Hamenei ajatollah mártírhalált halt Irán függetlenségét védve

„A Fehérorosz Köztársaság mély fájdalommal és gyásszal fogadta a tragikus hírt, miszerint az Iráni Iszlám Köztársaság legfőbb vezetője, Ali Hamenei egy alattomos támadásban életét vesztette. (…) A vallási vezető utolsó lélegzetvételéig hű maradt népéhez, és férfiasan fogadta a mártírhalált Irán szuverenitását és függetlenségét védve.
Ali Hamenei emlékét, népének tett szolgálatát emberek milliói fogják szívükben megőrizni. Életpályája Irán nemzeti örökségének részévé és a világtörténelem fontos fejezetévé fog válni”
– húzta alá a fehérorosz vezető, akit a hozzá közel álló Pul Pervogo Telegram-csatorna idézett.
Szombat reggel Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapások végeztek Ali Hamenei ajatollahhal, Irán legfőbb politikai és vallási vezetőjével.
Kiemelt kép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök – MTI/AP/Pool/BelTa/Pavel Orlovszkij