Korszakos eredményt ért el a Tusk-kormány: nagyot ugrott Lengyelország az LMBTQ-közösség politikai támogatásának rangsorán

A nem heteroszexuális emberek elfogadottsága még a hagyományosan liberális országokban is csökken 2026-ban. A „Gay Travel Index” legfrissebb rangsora szerint ugyanakkor Németország két helyet javítva már a negyedik a queer-barát országok között. A lista élén Izland áll, míg a legkedvezőtlenebb helyzetben továbbra is Jemen található.

A rangsor 217 országot és régiót vizsgál többek között a jogi környezet, a sajtószabadság, a társadalmi elfogadás és a büntetőjogi fenyegetések alapján. Izland mögött Málta és Spanyolország következik, majd a negyedik helyen holtversenyben Belgium, Kanada, Németország és Portugália áll.

Az idei év legnagyobb előrelépését Lengyelország és Nepál érte el, elsősorban a javuló politikai környezet és a növekvő társadalmi tolerancia miatt. Lengyelország a 118. helyről az 59.-re ugrott, Nepál pedig az 53.-ról a 32.-re lépett előre.

A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy számos országban a törvényi védelem erősödése mellett romlik a mindennapi elfogadás, még olyan államokban is, mint Kanada, Ausztrália vagy Dánia. A lista végén továbbra is olyan országok szerepelnek, mint Afganisztán, Csecsenföld, Szaúd-Arábia, Irán és Jemen.

Különösen megosztott képet mutat az Egyesült Államok, ahol egyes államok tovább bővítették az egyenlőségi jogokat, míg mások szigorításokat vezettek be. A legkedvezőbb helyzetben New York állam, Kalifornia és Nevada áll, míg a legkedvezőtlenebbnek Arkansas, Oklahoma és Tennessee számít – olvasható a Die Welt cikkében.

