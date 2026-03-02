Korszakos eredményt ért el a Tusk-kormány: nagyot ugrott Lengyelország az LMBTQ-közösség politikai támogatásának rangsorán

A rangsor 217 országot és régiót vizsgál többek között a jogi környezet, a sajtószabadság, a társadalmi elfogadás és a büntetőjogi fenyegetések alapján. Izland mögött Málta és Spanyolország következik, majd a negyedik helyen holtversenyben Belgium, Kanada, Németország és Portugália áll.
Az idei év legnagyobb előrelépését Lengyelország és Nepál érte el, elsősorban a javuló politikai környezet és a növekvő társadalmi tolerancia miatt. Lengyelország a 118. helyről az 59.-re ugrott, Nepál pedig az 53.-ról a 32.-re lépett előre.
A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy számos országban a törvényi védelem erősödése mellett romlik a mindennapi elfogadás, még olyan államokban is, mint Kanada, Ausztrália vagy Dánia. A lista végén továbbra is olyan országok szerepelnek, mint Afganisztán, Csecsenföld, Szaúd-Arábia, Irán és Jemen.
Különösen megosztott képet mutat az Egyesült Államok, ahol egyes államok tovább bővítették az egyenlőségi jogokat, míg mások szigorításokat vezettek be. A legkedvezőbb helyzetben New York állam, Kalifornia és Nevada áll, míg a legkedvezőtlenebbnek Arkansas, Oklahoma és Tennessee számít – olvasható a Die Welt cikkében.
Kapcsolódó tartalom
Ukrajnának el kell ismernie az azonos neműek házasságát és védenie kell az LMBTQ+ jogokat, ha csatlakozni akar az EU-hoz
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)