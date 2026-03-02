Kocsis Máté: Magyar Péter lépései veszélybe sodorhatják Magyarország energiabiztonságát

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter „nem aggódott az energiabiztonságért,” amikor „a saját hazája ellen cselekedett,” és „részt vett az ukrán energia-zsarolásban,” miközben „kizárólag a saját politikai hasznát leste,” és „a vélt választási győzelmét remélte.”
A frakcióvezető szerint
Magyar Péter „úgy hazárdírozott a magyarok biztonságával, hogy azt sem tudta, mit kockáztat.”
Hozzátette: bár a tengeri szállítás elakadásáért nem Magyar Péter a felelős, a szárazföldi csővezeték leállítása – állítása szerint „az ő érdekében történt,” ezért „az ő felelősségévé vált.”
Kocsis Máté úgy véli, hogy a kialakult helyzet veszélyeztetheti az energiaellátás biztonságát, és gazdasági következményekkel járhat.
Mint írta:
„Háború mindenfelé, se tengeren, se csövön nem jön olaj, pillanatok alatt egekben lesznek az üzemanyag- és energiaárak.”
A politikus szerint ha elzárják az orosz olajszállításokat,
„veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés, elszabadulhatnak az árak”, és „Magyarország és Európa tönkremehet.”
Kocsi Máté Magyar Péternek címezve azt írta:
Magyar Péter! Kapaszkodj meg! Ez neked nem a hibád, hanem a bűnöd!
valamint úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter „nem a megoldás, hanem maga a probléma.”
A frakcióvezető azt írta: Magyar Péter „alábecsüli” a kormányfőt. „A pofont a magyarok fogják neked kiosztani április 12-én. 41 nap!” – zárta bejegyzését.
Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken
A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.
„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”
A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”
Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”
Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)