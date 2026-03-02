Kocsis Máté: Magyar Péter lépései veszélybe sodorhatják Magyarország energiabiztonságát

Közösségi oldalán közzétett bejegyzésben reagált Magyar Péter kijelentésére Kocsis Máté. A F idesz frakcióvezetője egy, Magyar Pétertől származó mondatot idézett, amely szerint: „Meggyőződésem, hogy Magyarország biztonsága és energia ellátása olyan kiemelt nemzeti érdek, amely pártpolitikai megfontolásoktól független, közös felelősségünk.” Kocsis Máté ezzel kapcsolatban azt írta: „milyen érdekes,” hogy mindez nem jutott eszébe Magyar Péternek akkor, amikor Münchenben egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az orosz olajról való leválás ügyében.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter „nem aggódott az energiabiztonságért,” amikor „a saját hazája ellen cselekedett,” és „részt vett az ukrán energia-zsarolásban,” miközben „kizárólag a saját politikai hasznát leste,” és „a vélt választási győzelmét remélte.”

A frakcióvezető szerint

Magyar Péter „úgy hazárdírozott a magyarok biztonságával, hogy azt sem tudta, mit kockáztat.”

Hozzátette: bár a tengeri szállítás elakadásáért nem Magyar Péter a felelős, a szárazföldi csővezeték leállítása – állítása szerint „az ő érdekében történt,” ezért „az ő felelősségévé vált.”

Kocsis Máté úgy véli, hogy a kialakult helyzet veszélyeztetheti az energiaellátás biztonságát, és gazdasági következményekkel járhat.

Mint írta:

„Háború mindenfelé, se tengeren, se csövön nem jön olaj, pillanatok alatt egekben lesznek az üzemanyag- és energiaárak.”

A politikus szerint ha elzárják az orosz olajszállításokat,

„veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés, elszabadulhatnak az árak”, és „Magyarország és Európa tönkremehet.”

Kocsi Máté Magyar Péternek címezve azt írta:

Magyar Péter! Kapaszkodj meg! Ez neked nem a hibád, hanem a bűnöd!

valamint úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter „nem a megoldás, hanem maga a probléma.”

A frakcióvezető azt írta: Magyar Péter „alábecsüli” a kormányfőt. „A pofont a magyarok fogják neked kiosztani április 12-én. 41 nap!” – zárta bejegyzését.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)