Katar felfüggeszti a cseppfolyósított földgáz előállítását az iráni rezsim támadásai miatt, az európai gázárak 50 százalékkal megemelkedtek

A QatarEnergy leállította a cseppfolyósított földgáz és az LNG-származékok előállítását a Rász-Laffán és a Meszajíd ipari parkban levő létesítményeiben az azokat ért iráni támadások miatt – közölte a vállalat.
A katari bejelentés hírére a holland és brit nagykereskedelmi gázárak hétfőn csaknem 50%-kal emelkedtek.
A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint dróncsapás érte a fővárostól 80 kilométerre északra Rász-Laffánban Katar legnagyobb LNG-előállító létesítményét. Szintén drón csapódott be az LNG-előállításban ugyancsak kulcsfontosságú Meszajídban egy erőmű víztározójába, Dohától 40 kilométerre délre. A támadásokban nem sebesült meg senki.
A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA-PAP/Marcin Bielecki