Izraeli tisztviselők megerősítették: a cél az, hogy leváltsák az iráni iszlamista rezsimet

Az Üvöltő Oroszlán néven futó izraeli hadművelet célja az Iráni Iszlám Köztársaság megdöntése – erősítette meg több izraeli tisztségviselő az Israel Hayomnak nyilatkozva.

A tisztviselő egyike azt mondta az az Israel Hayomnak a szombaton megkezdett művetelről:

„Operatív szükségszerűség volt most cselekedni, mert az elmúlt hat hónapban építkeztek, azáltal az irracionális hitük által hajtva, hogy Izraelt meg kell semmisíteni.”

A tisztviselő hozzátette, hogy Irán „olyan mértékű fegyverkezést végez, amelyet egyetlen felelős ország sem engedhet meg ellenségének”.

A lapnak több magas rangú izraeli tisztviselők megerősítette, hogy az Üvöltő Oroszlán művelet célja az iráni rezsim megdöntése.

Hangsúlyozták ugyanakkor: nem lehetnek biztosak abban, hogy ezt a célt sikerül-e elérni, mivel a siker nemcsak rajtuk múlik, hanem nagyban függ az iráni néptől és az ország belső dinamikájának alakulásától is.

A tisztviselők megjegyezték, hogy még ha az Iráni Iszlám Köztársaság fenn is marad, az izraeli biztonság szempontjából akkor is létfontosságú cél a rakéták és fegyverek hadi infrastruktúrájának súlyos meggyengítése. „Ezért, még ha a rezsim nem is bukik meg, a műveletnek rendkívül fontos indoka van” – mondta a cikk elején idézett tisztségviselő az izraeli lapnak.

Nemrég az amerikai hadügyminiszter is nyilatkozott arról, hogy ők mit akarnak elérni a konfliktusban:

Kiemelt kép: Füst tör a magasba egy amerikai-izraeli légicsapást követõen Teheránban 2026. március elsején. Az iráni állami média a mai napon megerõsítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban. MTI/EPA/Abedin Taherkenareh.