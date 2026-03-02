Izrael és az amerikaiak valójában korábban akarták megtámadni az iráni iszlamistákat – közölte egy amerikai lap

Amerikai és izraeli tisztviselők az Axios hírportálnak elmondták, hogy a két ország valójában egy héttel a szombati időpont előtt tervezte megindítani katonai offenzíváját Irán ellen, de a támadást operatív és hírszerzési okokból elhalasztották.

Az Axios cikke szerint

az egyik ok, amely miatt végül az amerikai és izraeli vezetők nem adtak zöld utat a február 21-i támadásnak, az időjárás lehetett. A másik pedig az, hogy amerikai és izraeli hadsereg közötti koordinációt is javítani akarták még.

„Az elmúlt két hét nagyon hullámzó volt” – mondta az egyik amerikai tisztségviselő, hozzátéve: „Volt egy időjárási probléma. Ez nem kétséges”, bár szerinte ez inkább az izraeli felet zavarta. Mindeközben egy izraeli tisztviselő – ezzel ellentétesen – azt mondta, hogy az amerikaiak miatt kellett késleltetni a műveletet, mert javítani akarták a koordinációt.

Akárhogy is, a késedelem miatt Donald Trump amerikai elnöknek újabb egy hete maradt, hogy válasszon a két párhuzamos út – a diplomácia és a háború – között, jegyezte meg a portál. Abban nincs egyetértés, hogy a múlt héten tartott amerikai-iráni tárgyalások őszinték voltak-e még Amerika részéről, vagy már az elterelés részét képezték. Irán azonban amúgy sem akart tárgyalni érdemben a cikk szerint.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők elmondták:

az első csapás célja az volt, hogy likvidálja Irán legfőbb vezetőjét, Ali Hámeneit és fiait, valamint több magas rangú iráni tisztviselőt. Köztük – egy magas rangú izraeli tisztviselő szerint – egy minden szombaton megrendezett iráni rutinértekezlet résztvevőit.

Az eredeti és a frissített támadás időpontjai közötti héten az izraeli és az amerikai hírszerző tisztviselők egyre idegesebbek lettek, hogy Khamenei lakhelyéről egy földalatti bunkerbe költözik – tették hozzá a cikkben.

