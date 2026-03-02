Iráni konfliktus: megerősítették a negyedik amerikai katona halálát

Az amerikai központi parancsnokság hétfőn bejelentette, hogy egy negyedik amerikai katona is életét vesztette az Epic Fury hadművelet során.

A még azonosítatlan katona azok között volt, akik súlyosan megsebesültek Irán első ellentámadásai során, miután az Egyesült Államok és Izrael szombaton megindította a hadműveletet – számol be a Fox News.

„Március 2-án, keleti idő szerint reggel 7:30-kor négy amerikai katona vesztette életét a harcokban. A negyedik katona, aki

Irán első ellentámadásai során súlyosan megsebesült,

végül belehalt sérüléseibe” – írta a CENTCOM az X-en. „A nagyobb harci műveletek folytatódnak, és válaszintézkedéseink is továbbra is zajlanak” – tette hozzá. Az elesettek személyazonosságát 24 óráig titokban tartják – ezalatt amíg a hadsereg értesíti a katona legközelebbi hozzátartozóit.

Kiemelt kép: Az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Központi Parancsnoksága (CENTCOM) által közreadott képen az amerikai haditengerészet egyik MH-60S Sea Hawk helikoptere leszáll a Perzsa (Arab)-öbölben állomásozó Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozó fedélzetén az iráni vezetés és katonai célpontok ellen indított Elsöprő Düh (Epic Fury) hadművelet során 2026. március 1-jén. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indított közös légicsapást a teheráni vezetés ellen. (Fotó: MTI/AP/CENTCOM)