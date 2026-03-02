Orbán Viktor reagált Magyar Péter levelére: Amit az ukránok tesznek, azt a Tisza érdekében teszik. Akiktől ilyen helyzetben csak színjátékra futja, szégyelljék magukat!

Egy Facebookra feltöltött videóban reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének és EP-képviselőjének levelére Orbán Viktor miniszterelnök. Az ellenzéki pártelnök ugyanis Kapuváron arról beszélt, hogy szerinte nem Ukrajna a felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken.

A miniszterelnök kijelentette: azt gondolom, hogy „hagyjuk az egészet, hagyjuk a színjátékot”.

„A tényeket mindenki ismeri. Mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket”

– szögezte le Orbán Viktor. Úgy folytatta: „szerintem azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokkáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni”.

„Azt is tudjuk, hogy az ukránok, Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja a Kijev igényeit. Szerintem ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére”

– hangsúlyozta a miniszterelnök. „Amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter, meg hát a Tisza párt érdekében teszik” – összegzett Orbán Viktor. „Mit tehetünk?”

„Továbbra is a magyarok érdekében dolgozunk, akiktől meg egy ilyen helyzetben csak színjátékra futja, hát azok meg szégyeljék magukat”

– zárta gondolatait Orbán Viktor.

A Tisza Párt elnöke nyílt levelet írt a miniszterelnöknek

Magyar Péter ezt írta: „javaslom, hogy hazánk energiabiztonságát szem előtt tartva, személyesen és közösen tekintsük meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát, és győződjünk meg a tényleges körülményekről.” A Tisza Párt elnöke úgy látja, amennyiben valóban olyan súlyos külső biztonsági fenyegetés áll fenn, ahogyan azt a kormányfő állítja, úgy nemzeti összefogásra van szükség, amelyben ő is kész részt venni.

Megjegyezte, az elmúlt időszakban – mint a legerősebb politikai erő vezetője és a jövőbeni kormányzás felelősségére készülő jelölt – számos szövetséges ország vezetőjével folytatott egyeztetéseket, és készen áll arra, hogy szövetségeseink felé egységesen képviseljék Magyarország érdekeit. Egyben felszólította Orbán Viktort, hogy hagyjon fel a riogatással és a pánikkeltéssel.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)