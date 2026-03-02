Görögország fregattokat és harci repülőgépeket küld Ciprusra az éjszakai dróntámadás után

Az ERTNews hírtelevíziónak nyilatkozva a tárcavezető elmondta, hogy Görögország két fregattot és két F-16-os vadászbombázót küld a sziget védelmének megerősítésére. Hozzátette, hogy a hadihajók korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszerekkel rendelkeznek.
A ciprusi elnök és a brit védelmi minisztérium korábban közölte, hogy
dróncsapás érte az éjszaka folyamán a brit királyi légierő ciprusi Akrotiri légitámaszpontját,
ahol csekély mértékű károk keletkeztek, az esetnek nem volt áldozata.
Egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy honnan lőtték ki a drónt. Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök ugyanakkor Sahíd típusú pilóta nélküli repülőeszközről tett említést, mint amilyet főként Iránban gyártanak.
A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Toms Kalnins