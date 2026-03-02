Globális dzsihádot hirdettek az iszlamisták az ajatollah halála után, meggyilkolnák Donald Trumpot

Egy befolyásos iráni vallási vezető, Nasszer Makarem Sirazi ajatollah„szent háborút” (dzsihádot) hirdetett az Egyesült Államok és Izrael ellen az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah meggyilkolása miatt. Az iszlamisták célja lehet többek közt Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő meggyilkolása, de kisebb akciókkal is megpróbálhatnak félelmet kelteni az ellenségnek tekintett nyugati társadalmakban.

A síita ajatollah a dzsihád meghirdetésekor

minden muszlim vallási kötelességének nevezte az Egyesült Államok és Izrael elleni bosszúállást.

„Ennek a bűncselekménynek a fő elkövetői az arrogáns amerikai kormány és a gonosz cionista rezsim. Ez a bosszú a világ összes muszlimjának vallási kötelessége, hogy ezeknek a bűnözőknek a gonoszsága eltűnjön a világból” – idézte Sirazi szavait a Mehr hírügynökség az mk.ru orosz hírportál szerint.

Egy szakértő szerint egy ilyen nyilatkozat még magasabb, nemzetközi szintre eszkalálhatja a konfliktust. Alekszander Perendzsiev katonai szakértő és politológus kijelentette: az ajatollah felhívása nemcsak az iráni állampolgárokhoz szól, hanem az egész globális síita közösséghez, ami Teherán külföldi szövetségeseinek aktivizálódásához vezethet. „Ez a konfliktust egy teljesen más, szélesebb szintre emeli” – hangsúlyozta, hozzátévgve, hogy a szakértő.

Megjegyezte, hogy a kihirdetett dzsihád magában foglalhatja a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fizikai meggyilkolására irányuló kísérleteket,

valamint súlyos szabotázs- és terrorcselekmények végrehajtását az Egyesült Államok területén.

A történethez ugyanakkor hozzátartozik, hogy Sirázi már a tavalyi nyári harcok alatt is ehhez hasonló parancsot adott ki.

Mekkora veszélyt jelenthet?

Anton Mamedov katonai elemző az mk.ru-nak elmondta: a síita muszlimok számára, ha egy ilyen parancsot kapnak egy ajatollahtól, akkor az fatvának, vagyis vallási parancsnak minősül. Ugyanakkor a klasszikus dzsihádhoz vagy az állam részvétele, vagy a közösséget vezető legitim vezető (imám) részvétele is szükséges – tette hozzá.

Mint megjegyezte, most Nasszer Makarem Sirazi esetében a felhívás egy tiszteletben álló, de nem a legmagasabb rangú kormányzati személyiségtől származik (ez Hámenei volt, aki már nem él, és egyelőre nem választották meg az utódját sem).

Mindazonáltal a jelenlegi helyzetben, amikor a legfőbb vezetőt meggyilkolták, ez a felhívás termékeny talajra fog hullani – figyelmeztetett.

Véleménye szerint Irán mindeközben más megközelítést fog alkalmazni, és három módon vághatnak vissza, amelyek sokkal veszélyesebbek, mint egy klasszikus terrortámadás:

Bevethetik az Egyesült Államokban működő „alvó sejteket”. Mint emlékeztetett, az amerikai titkosszolgálat évek óta dolgozik az Egyesült Államokban élő, harmadik országokon keresztül az Iráni Forradalmi Gárdához kapcsolódó személyek felderítésén (de nem kizárt, hogy maradtak még ilyen sejtek az Egyesült Államok). Véleménye szerint ha vannak még ilyen sejtek, akkor például bevásárlóközpontokban történő lövöldözéseket, gázvezetékek felrobbantását vagy az elektromos hálózatok elleni támadásokat hajthatnak végre, hogy megfélemlítsék az amerikai lakosságot.

Másodrészt kibertámadásokkal vághatnak vissza, amely területen Irán valóban erős, és amivel Kasszim Szolejmáni tábornok meggyilkolása is válaszoltak már. De most szerinte nagyobb méretű válaszakciók várhatóak: például a nemzetközi bankrendszert, a repülőtereket, vagy a kritikus infrastruktúrát próbálhatják megbénítani.

Harmadrészt pedig amerikai tisztségviselőket is megpróbálhatnak likvidálni (bár a szakértő szerint Donald Trump likvidálás „kolosszális kihívás” lenne az amerikai elnök védelme miatt, így annak szerinte nem túl nagy az esélye). Azonban szerinte Trump és családja valós fenyegetéssel nézhet szembe akkor, ha külföldre utazik, Benjamin Netanjahu pedig még nagyobb veszélyben lehet, hiszen Izraelt könnyebben el tudják érni az irániak.

A britek korábban a tolerancia népszerűsítéséért adtak volna pénzt a most dzsihádot hirdető ajatollahnak– közben egy másik iráni vallási vezető is dzsihádot hirdetett

A The Jerusalem Post azt is megjegyezte, hogy Nasszer Makarem Sirazinak

2009-ben, egy program keretében 15 ezer fontot ítélt meg egy brit kormányzati szervtől, a Brent Council a „vallási tolerancia” népszerűsítése érdekében.

A forrásokat végül csak azért nem adták át, mert a Brent Councilt időközben figyelmeztették arra, hogy Sirazinak kapcsolatai vannak az Iráni Forradalmi Gárdával. De egyébként Sirazi weboldalán már ezt megelőzően is olyan tartalmak voltak, miszerint a holokauszt csak egy mítosz, amelyet a zsidók találtak ki, hogy támogatást szerezzenek a cionista projektnek.

Mindeközben, mint írták, Sirazi mellett egy másik befolyásos iráni ajatollah, Hosszein Nuri Hamedani is dzsihádot hirdetett. „Kétségtelen, hogy a bűnöző Amerika és a vérszomjas cionisták útjuk végére értek, és ezúttal a hatalmas fegyveres erők döntő és felejthetetlen választ adnak majd” – fogalmazott vallási parancsában Hamedani, miközben Ali Hámenei megbosszulására szólított fel.

A kiemelt kép illusztráció: Ali Hamenei ajatollah óriásportréjával tüntetnek Irán-barát síita muszlimok a megölt iráni vezető halála miatt Kasmír indiai fennhatóságú részén, Szrinagarban 2026. március 2-án. Két nappal korábban Izrael és az Egyesült Államok közös légicsapást indított az iráni vezetés ellen, amelyben Hamenei, a síita állam legfőbb vallási és politikai vezetője is életét vesztette. MTI/EPA/Farúk Hán.