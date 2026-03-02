Gépkarabéllyal terelte volna háborúba a munkásokat egy részeg sorozótiszt Kárpátalján

Kárpátalján egy nagyon részeg sorozótiszt géppisztollyal fenyegetve próbált mozgósítani építőmunkásokat. A férfit később infúzióra kellett kötni.

A Huszt járásbeli területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) vezetője, Olekszandr Travov

beosztottjaival együtt, részegen, a géppisztolyával felfegyverkezve ment oda építőmunkásokhoz – akik épp egy hidat javítottak – hogy elvigye őket a háborúba.

Az esetről egy ismert ungvári ukrán újságíró, Vitalij Glagola számolt be a Telegram-csatornáján – írja a Sztrana.

Glagola szerint – akinek az ukrán rendőrség is megerősítette, hogy megtörtént az eset – a részeg sorozótiszt és beosztottjai, valamint a munkások közt összetűzés alakult ki, mire az egyik munkás tárcsázta a 911-e segélyhívót. A hívást hivatalosan is rögzítették, azonban mire a rendőrség megérkezett, Travov és beosztottjai minibusszal elmenekültek a helyszínről.

Nem sokkal később Olekszandr Travovról egy olyan fotó jelent meg az interneten, amelyen már az látható, hogy egy városi kórházban infúziót kap.

Glagola kórházi forrásai is megerősítették, hogy Travov infúziós ellátásban részesül. „Egyszerűen megfogalmazva, sürgősen infúziót adtak neki, hogy visszanyerje eszméletét, mielőtt megérkezik a ungvári vizsgálati csoport” – írta az újságíró. Közlése szerint a sorozótiszt ellen belső vizsgálat is indult.

Hozzátette, hogy orvosi forrásai szerint a regionális TCK megbízott vezetője, Olekszandr Palmarcsuk is értesült a történtekről, sőt Glagola szerint már azon dolgozik, hogy eltusolják az ügyet, és adminisztratív eszközökkel gyakorol nyomást a kórház dolgozóira is a részeg sorozótiszt vizsgálatával kapcsolatban (aki egyébként az újságíró szerint a „védence”).

A Kárpátaljai Regionális Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ mindemellett megerősítette az eset megtörténtét, és arról számolt be, hogy Travovot már felfüggesztették tisztségéből,

amíg le nem zárul a belső vizsgálat.

Megtagadta a szondázást is

Glagola egy későbbi bejegyzésben még azt is hozzáfűzte a történethez:

amikor a katonai rendészek megérkeztek a helyszínre, felajánlották a kórházban lábadozó Travovnak, hogy vesse magát alá alkoholtesztnek, amit azonban elutasított.

Mindezt jegyzőkönyvbe és videóra is vették, és ezt követően hivatalos vizsgálatot rendeltek el a rendészek – írta az újságíró, aki szerint az ügy vizsgálati anyagai az ukrán Állami Nyomozóirodánál köthetnek majd ki.

M1: A Tisza vezetői elbagatelizálják a háborús helyzetet

„Miközben a Közel-Kelet lángokban áll, és Ukrajnában már négy éve tart a háború, a Tisza Párt vezetői sok esetben szinte nevetve bagatellizálják a konfliktust” – közölte az M1, amely megosztott egy videórészletet is, melynek tanúsága szerint a párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz úgy nyilatkozott, hogy „semmi relevanciája nincs a háborúnak”. A volt vezérkari főnök egy párt által közzétett videóban azt is mondta: „ez a hülye háború mindig feljön”, de e „nem kell félni” tőle, ugyanis – mint azt állította – valójában nincs is háború.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig korábban azért nevezte szánalmasnak a közmédia riporterét, mert a háborúról kérdezte.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ezzel kapcsolatban egy interjúban élesen kritizálta az ellenzéki vezetők álláspontját: „Azért azt elvitatni, hogy a keleti szomszédunkban háború dúl, minimum pofátlanság” – mondta. A politikus szerint, ha valaki így tagadja a háború okozta fenyegetést, akkor vagy ennyi esze van, mint Ruszin-Szendi Romulusznak, vagy ennyire hülyének nézi az embereket – hangzott el az M1 híradójában.

A kiemelt kép illusztráció, amelyet a hírt megosztó ukrán újságíró készített. (Forrás: Telegram/VGlagola)