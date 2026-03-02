Franciaország növeli nukleáris elrettentő erejét

Emmanuel Macron francia államfő hétfőn bejelentette, hogy Franciaország megerősíti nukleáris elrettentő stratégiáját „a fenyegetések kombinációjával szemben”.

„Erősítenünk kell nukleáris elrettentésünket a fenyegetések kombinációjával szemben, és át kell gondolnunk elrettentési stratégiánkat az európai kontinens mélyén, teljes mértékben tiszteletben tartva szuverenitásunkat, fokozatosan bevezetve azt, amit előrehaladott elrettentésnek neveznék” – mondta a francia elnök a breton partoknál található Brest kikötőjében a francia nukleáris doktrínáról tartott beszédében.

„Jelenleg egy kockázatokkal teli geopolitikai fordulat időszakát éljük, és honfitársaink teljesen tudatában vannak ennek.”

„Ez az időszak indokolja a modellünk szigorítását” – hangsúlyozta Emmanuel Macron.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Philippe Magoni)