Franciaország kész részt venni a Perzsa-öböl és Jordánia védelmében – jelentette ki a francia külügyminiszter

Franciaország „a partnereivel kötött megállapodásoknak és a kollektív önvédelem elvének megfelelően” készen áll arra, hogy részt vegyen a Perzsa-öböl menti országok és Jordánia védelmében, amelyek az iráni támadások célpontjai, – jelentette ki hétfőn a francia külügyminiszter.

„A baráti országoknak, amelyeket szándékosan céloztak meg az iráni Forradalmi Gárda rakétái és drónjai, és olyan háborúba keveredtek, amelyet nem választottak – Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Irak, Bahrein, Kuvait, Omán és Jordánia – Franciaország teljes támogatását és teljes szolidaritását fejezi ki, és teljes készenlétben áll arra (…), hogy részt vegyen a védelmükben” – mondta Jean-Noël Barrot párizsi sajtótájékoztatóján.

„Mintegy 400 ezer francia állampolgár él vagy tartózkodik a térség tucatnyi országában” – tette hozzá a miniszter. „Ismereteink szerint eddig nem számoltak be francia áldozatról” – mondta.

„Helyi szinten már megszerveztük a földi úton történő távozások megkönnyítését, ahol ez lehetséges, de nem minden érintett országban van így”

– hívta fel a figyelmet.

A miniszter a katonai és politikai feszültség csökkentésére szólított fel.

„Azonnal le kell állítani a katonai eszkalációt. A katonai műveletek cél nélküli határozatlan ideig tartó meghosszabbítása olyan kockázatot hordoz, amely Iránt és a régiót instabilitásba sodorhatja hosszú időre”

– hangsúlyozta a francia diplomácia vezetője.

„Libanonban a Hezbollah súlyos hibát követett el, amelyért a lakosság ma reggel megfizette az árat, több tucat halottal és több tízezer belső menekülttel, amikor egy olyan konfliktusba lépett be, amelybe sem a hatóságok, sem a libanoni nép nem kíván belekeveredni” – mondta Barrot, és felszólította a Hezbollah síita fegyveres szervezetet, hogy „azonnal fejezze be ezeket a műveleteket.”

Kiemelt kép: Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter (Fotó: MTI/AP/Yuki Iwamura)