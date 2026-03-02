Európa a pálya szélén: visszautasították volna a konfliktusban való részvételt?

„Amerika szövetségesei csak a pálya széléről figyelik az Irán elleni amerikai-izraeli beavatkozást” – írja a The New York Times. A lap elemzése rávilágít a kontinens államainak megosztottságára és arra a gyökeres fordulatra, hogy Washington immár meg sem próbálja bevonni európai szövetségeseit, még olyan katonai akciókba sem, amelyek őket is érintik.

Miután Donald Trump amerikai elnök egyszerűen figyelmen kívül hagyta a őket az iráni beavatkozás során, Európa vezetői egy olyan világhoz alkalmazkodnak, amelyben alig többek, mint szemlélők – állapítja meg a The New York Times elemzése. A lap rámutat: miközben az amerikai és izraeli harci repülőgépek továbbra is bombázzák iráni városokat,

„az európai szövetségesek, a megszokott módon, a partvonalon maradtak.

Trump elnök kizárta őket egy olyan konfliktus tervezéséből, amely közvetlen hatással van a biztonságukra”.

Tájékoztatták Berlint

Az Egyesült Államok tehát a lap szerint „egyre inkább elszakadt a második világháború után kialakult szabályoktól és normáktól”. Csakhogy az európaiak bevonása bizonyára nem szolgálta volna a gyors és hatékony katonai válaszadást – derül ki a New York Times összeállításából.

Friedrich Merz német kancellár például vasárnap azt sugallta, hogy Trump olyan munkát végez, amit Európa önmagában nem tudna elvégezni.

„Az európaiak számára a dilemma az, hogy mindig is a liberális világrend védelmezői voltak” – mondta Vali R. Nasr, a Johns Hopkins Egyetem nemzetközi kapcsolatok intzézetének professzora. „De a gázai háborúra adott válaszuk, és most az Irán bombázására adott válaszuk is

kiemeli álláspontjuk következetlenségét.”

A megosztott szövetségesek

Az európai vezetők többnyire támogatták Trump két (a lap szerint „csak látszólagos”) célját: megakadályozni Irán atomfegyverhez jutását, és lerombolni rakétáit, amelyek közül néhány elméletileg Európát is elérhetné. Egyesek üdvözölték a legfőbb vezető eltávolítását is.

🇫🇷🇮🇷 Iran war: the nuclear-powered Charles de Gaulle & its strike group cut their Baltic deployment short & are redeploying toward the eastern Mediterranean due to a “worsening situation.” Europe is now positioning naval power — for deterrence, defense, or potentially more. 4/5 pic.twitter.com/YGFAZDyqYr — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) March 1, 2026



Például a francia kormány szóvivője, Maud Bregeon azt nyilatkozta, hogy Hámeini ajatollah „vérszomjas diktátor volt, aki elnyomta népét”. Németország pedig azt állította, hogy a Fehér Ház előzetesen értesítette őket a támadásokról.

Csakhogy a spanyol kormányfő, Pedro Sánchez kirohant a támadások ellen:

„Elutasítjuk az Egyesült Államok és Izrael egyoldalú katonai fellépését, amely eszkalációt jelent,

és hozzájárul egy bizonytalanabb és ellenségesebb nemzetközi rendhez” – írta a Sánchez a közösségi médiában.

Mindeközben Emmanuel Macron francia köztársasági elnök, „mintha mi sem történt volna, hétfőn –eredeti terveihez hűen – beszédet mond Franciaország európai nukleáris elrettentéséről, annak ellenére, hogy valószínű: az iráni helyzet beárnyékolja ezt” – jegyzi meg a lap. (Macron valóban megtartotta ezt a beszédét – a szerk.)

Kockázatmenets megoldás

„Gondolom,

meg sem fordult Trump fejében, hogy konzultáljon (a támadás megindításáról) az európaiakkal”

– nyilatkozata a lapnak a Kim Darroch , aki Trump első ciklusa alatt Nagy-Britannia washingtoni nagyköveteként szolgált.

Ha európai támogatást kért volna az Irán elleni csapásokhoz, Darroch szerint valószínűleg kötelességüknek érezték volna visszautasítani, ami még nagyobb éket verne Európa és az Egyesült Államok közé.

Kiemelt kép: Katonák a német haderõ, a Bundeswehr évenkénti szárazföldi hadgyakorlatának sajtónyilvános napján, 2022. október 17-én az észak-németországi Bergenben. Elfelejtve? (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)