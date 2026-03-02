Európa fegyverben: a britek, franciák és németek katonai lépésekre készülnek az Iráni iszlamista rezsim ellen

Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország is katonai lépésekre készül Irán ellen – sőt, a britek már lényegében cselekedtek is Amerika kérésére.

A britek, francia és németek közös nyilatkozatban jelentették be, hogy lépéseket tesznek nemzeti érdekeik és a régióban lévő szövetségeseik védelmében. Az úgynevezett E3 csoport Irán rakétatámadásait „válogatás nélkülinek és aránytalannak” minősítette – írta az Index a Sky News alapján.

A közlemény szerint e lépések közt lehetnek olyan intézkedések is, amelyek az iráni rakéták és drónok forráshelyükön történő megsemmisítéséhez járulhatnak hozzá.

„Lépéseket fogunk tenni érdekeink és a régióbeli szövetségeseink érdekeinek védelmében, esetlegesen olyan szükséges és arányos védelmi intézkedések meghozatalával, amelyek megsemmisítik Irán rakéták és drónok kilövési képességét” – írták a hivatalos nyilatkozatban, mely szerint a három ország megállapodott abban, hogy az Egyesült Államokkal és más regionális szövetségesekkel együttműködve lép fel az irániakkal szemben.

A britek már léptek is: átengedik a bázisaikat az amerikaiaknak

Az Egyesült Királyság beleegyezett az Egyesült Államok kérésébe, hogy brit katonai bázisokat biztosítanak a rendelkezésükre az iráni rakétabázisok elleni védelmi célú csapásokhoz – jelentette be a BBC szerint Sir Keir Starmer brit kormányfő még vasárnap este.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok „konkrét és korlátozott védelmi célokra” fogja használni az Egyesült Királyság bázisait azért, hogy az iráni rakétákat a forráshelyükön semmisíthessék meg.

Hozzátette, hogy a lépés összhangban van a nemzetközi joggal. Mindemellett kijelentette, hogy az Egyesült Királyság tanult az „iraki hibákból”, nem vett részt az Irán elleni kezdeti csapásokban, és „most sem fog csatlakozni a támadó akciókhoz”.

A szóban forgó bejelentés után nem sokkal, helyi idő szerint éjfél körül támadás érte a britek ciprusi bázisát az előző éjjel.

Ukrán szakértők segítségét is kérték az iráni drónok ellen

Sir Keir Starmer arról is beszélt, hogy a közel-keleti válságban ukrán szakértők segítségét is kérni fogják.

„Ukrán szakértőket fogunk bevonni, hogy segítsenek a Perzsa-öbölbeli partnereinknek lelőni az őket támadó iráni drónokat” – mondta videóüzenetében a brit kormányző.

Emlékezetes, hogy az Irán által kifejlesztett Sahíd drónokat éveket óta használja Oroszország az Ukrajna elleni háborúban, ezért lehet az ukránoknak tapasztalatuk a semlegesítésükben.

