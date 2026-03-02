Műsorújság
Eltűnhetnek Los Angeles posztapokaliptikus graffiti-tornyai

Szerző: hirado.hu
2026.03.02. 09:45

| Szerző: hirado.hu
Összesen 470 millió dollárért megvásárolja a KPC Group és a Lendlease Corp. közös vállalata a csődbe ment Los Angeles-i, Graffiti-tornyok néven ismert projektet – derült ki a Bloomberg által megosztott, hétfőn benyújtott bírósági iratokból. A graffitikkel borított hatalmas felhőkarcoló-együttes éppen a Los Angeles-i Crypto.com Arena, az NBA-ben szereplő Los Angeles Lakers otthonával szemben magasodik.

Az Oceanwide Plaza fejlesztői korábban 1,2 milliárd dollárt költöttek a beruházásra, amely 2018-ban torpant meg, amikor a kínai tulajdonú építtetők kifogytak a forrásokból. Az épületeket 2024-ben graffitiművészek festették tele – ahonnan ered a „Graffiti-tornyok” elnevezés – ,mielőtt a projekt csődeljárás alá került.

A 470 millió dolláros vételár 70 millió dollár készpénzt is tartalmaz, amelyet a csődeljárás óta felhalmozódott adótartozások, biztonsági költségek és egyéb kiadások fedezésére fordítanak.

A projekt jelenleg mintegy 60 százalékos készültségi szinten áll: egy 55 emeletes toronyból, két 42 emeletes toronyból, egy 11 emeletes szállodából és egy hatalmas elektronikus hirdetőtáblából áll.

Az építkezés a Crypto.com Arénával – az NBA-ben szereplő Los Angeles Lakers otthonával – szemben áll. A KPC és a Lendlease a legnagyobb biztosítékkal rendelkező hitelezők közé tartoztak abban az egyezségben, amelyet az amerikai csődbíróság február 3-án hagyott jóvá. A KPC megszerezte az eredeti hitelező, a Los Angeles Downtown Investment LP követelését, amelynek tagjai befektetéseik révén amerikai letelepedési engedélyhez jutottak. Ha április 9-ig nem érkezik kedvezőbb ajánlat, a bíróság jóváhagyhatja az adásvételt.

A leromlott állapotú komplexum sokáig városképi problémát jelentett – mondta Karen Bass, Los Angeles polgármestere, aki biztatónak nevezte az értékesítési folyamatot. Kali P. Chaudhuri, a KPC alapítója szerint a beruházás új lendületet adhat a belváros egyik kulcsfontosságú területének fejlődéséhez.

Az szinte biztosra vehető, hogy bármilyen formában fejezik be a projektet az új befektetők, a graffitik eltűnnek majd.

beruházásépítkezés Los Angeles Lakers Egyesült ÁllamokLos Angeles

