Egy ukrán dróntámadás miatt kigyulladt Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajterminálja

Ukrajna hétfőn hajnalban dróncsapást hajtott végre Oroszország fekete-tengeri kikötővárosára, Novorosszijszkra – közölték a regionális hatóságok. Közlésük szerint a támadás során lakóépületek rongálódtak meg, három ember megsérült, és tűz keletkezett egy nagy olajexport-létesítmény közelében.

A lezuhant drónok darabjai több lakóépületet megrongáltak Novoroszijszkban – közölte a krasznodari regionális műveleti parancsnokság a The Moscow Times beszámolója szerint. A támadás miatt két nő és egy férfi kórházba került, miután otthonukban megsérültek.

Emellett – nem hivatalos jelentések szerint –

az ukrán dróncsapás célja a városban található Sesharisz olajterminál volt, amely Oroszország déli részének egyik legnagyobb olaj- és kőolaj-átrakó komplexuma.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a létesítmény ki is gyulladt: először egy robbanás volt látható, majd több irányból a létesítményben kiütött tüzet is megörökítették.

RT wartranslated „Also during the night, an oil terminal was on fire at the Port of Novorossiysk. Russian channels reported a drone attack. pic.twitter.com/vNoickBB7R„ — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) March 2, 2026

⚡️ Russia’s Novorossiysk oil terminal targeted in drone strike. Explosions rocked the „Sheskharis” oil terminal in Krasnodar Krai overnight following a drone attack, targeting one of southern Russia’s largest fuel export hubs. pic.twitter.com/k60kw9DXLX — UNITED24 Media (@United24media) March 2, 2026

A Sesharisz olajterminál a háború kezdete óta többször is célpontja volt ukrán dróncsapásoknak; a legutóbbi támadás novemberben történt. Az ukrán vezérkar korábban kijelentette, hogy a novorosszijszki létesítmény támogatja az Ukrajnában harcoló orosz erőket – emlékeztetett a The Moscow Times.

There is not a single tanker at the docks of the „Shesharis” oil terminal in Novorossiysk, which was attacked last night, reports the monitoring group „Crimean Wind”, citing satellite imagery data. One of the largest terminals in the Black Sea was subjected to a combined attack… pic.twitter.com/JugNs26wWd — Beefeater (@Beefeater_Fella) March 2, 2026

Hozzátették: az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelmi egységeik éjszaka 172 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg, köztük 67-et a Fekete-tenger felett, 66-ot pedig a Krasznodari határterület felett. A támadások következtében a hatóságok több tucat belföldi és nemzetközi járatot késleltettek vagy töröltek a krasznodari, szocsi és gelendzsiki repülőtereken – köztük Isztambulba, Tel-Avivba és Dubajba tartó járatokat.

Kiemelt kép forrása: X.com.