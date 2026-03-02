Egy ukrán dróntámadás miatt kigyulladt Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajterminálja

A lezuhant drónok darabjai több lakóépületet megrongáltak Novoroszijszkban – közölte a krasznodari regionális műveleti parancsnokság a The Moscow Times beszámolója szerint. A támadás miatt két nő és egy férfi kórházba került, miután otthonukban megsérültek.
Emellett – nem hivatalos jelentések szerint –
az ukrán dróncsapás célja a városban található Sesharisz olajterminál volt, amely Oroszország déli részének egyik legnagyobb olaj- és kőolaj-átrakó komplexuma.
A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a létesítmény ki is gyulladt: először egy robbanás volt látható, majd több irányból a létesítményben kiütött tüzet is megörökítették.
A Sesharisz olajterminál a háború kezdete óta többször is célpontja volt ukrán dróncsapásoknak; a legutóbbi támadás novemberben történt. Az ukrán vezérkar korábban kijelentette, hogy a novorosszijszki létesítmény támogatja az Ukrajnában harcoló orosz erőket – emlékeztetett a The Moscow Times.
Hozzátették: az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelmi egységeik éjszaka 172 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg, köztük 67-et a Fekete-tenger felett, 66-ot pedig a Krasznodari határterület felett. A támadások következtében a hatóságok több tucat belföldi és nemzetközi járatot késleltettek vagy töröltek a krasznodari, szocsi és gelendzsiki repülőtereken – köztük Isztambulba, Tel-Avivba és Dubajba tartó járatokat.
Kiemelt kép forrása: X.com.