Egy ukrán dróntámadás miatt kigyulladt Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajterminálja

Szerző: hirado.hu
2026.03.02. 11:39

Ukrajna hétfőn hajnalban dróncsapást hajtott végre Oroszország fekete-tengeri kikötővárosára, Novorosszijszkra – közölték a regionális hatóságok. Közlésük szerint a támadás során lakóépületek rongálódtak meg, három ember megsérült, és tűz keletkezett egy nagy olajexport-létesítmény közelében.

A lezuhant drónok darabjai több lakóépületet megrongáltak Novoroszijszkban – közölte a krasznodari regionális műveleti parancsnokság a The Moscow Times beszámolója szerint. A támadás miatt két nő és egy férfi kórházba került, miután otthonukban megsérültek.

Emellett – nem hivatalos jelentések szerint –

az ukrán dróncsapás célja a városban található Sesharisz olajterminál volt, amely Oroszország déli részének egyik legnagyobb olaj- és kőolaj-átrakó komplexuma.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a létesítmény ki is gyulladt: először egy robbanás volt látható, majd több irányból a létesítményben kiütött tüzet is megörökítették.

A Sesharisz olajterminál a háború kezdete óta többször is célpontja volt ukrán dróncsapásoknak; a legutóbbi támadás novemberben történt. Az ukrán vezérkar korábban kijelentette, hogy a novorosszijszki létesítmény támogatja az Ukrajnában harcoló orosz erőket – emlékeztetett a The Moscow Times.

Hozzátették: az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelmi egységeik éjszaka 172 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg, köztük 67-et a Fekete-tenger felett, 66-ot pedig a Krasznodari határterület felett. A támadások következtében a hatóságok több tucat belföldi és nemzetközi járatot késleltettek vagy töröltek a krasznodari, szocsi és gelendzsiki repülőtereken – köztük Isztambulba, Tel-Avivba és Dubajba tartó járatokat.

Kiemelt kép forrása: X.com.

