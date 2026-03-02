Drámaian megugrott az európai gázár: a közel-keleti konfliktus újabb energiaválságot robbanthat ki

Az európai földgázárak 25 százalékkal ugrottak meg hétfőn a gáztőzsdén, miután a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus és a Hormuzi-szoros forgalmának akadozása globális ellátási zavaroktól való félelmet váltott ki. Elemzők szerint egy tartós fennakadás akár meg is duplázhatja az árakat, ami az alacsony készletszint és a növekvő LNG-függőség miatt különösen érzékenyen érintené Európát.

Az európai földgázárak meredek emelkedésbe kezdtek, miután a Közel-Keleten kiéleződő katonai konfliktusok miatt a piacok a globális energiaellátás súlyos zavaraitól tartanak – számolt be róla a Bloomberg.

Az irányadó holland TTF gáztőzsdén jegyzett európai gázár hétfő reggel mintegy 25 százalékkal emelkedett, ami 2023 augusztusa óta a legnagyobb napi drágulás. A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson a hétvégén nagyrészt leállt a tartályhajó-forgalom, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásaira Teherán válaszcsapásokkal reagált. A térségben kialakult katonai helyzet komoly kockázatot jelent a kőolaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányokra, amelyek jelentős része ezen a szűk átjárón halad keresztül.

A Hormuzi-szoros kulcsszerepet játszik a globális energiakereskedelemben, ugyanis a világ LNG-forgalmának mintegy 20 százaléka itt halad át, jelentős részben Katarból indulva.

Egy tartós fennakadás ezért nem csupán regionális, hanem globális ellátási sokkot okozhatna. Elemzők szerint egy hónapos teljes leállás esetén az európai és ázsiai LNG-árak akár 130 százalékkal is megugorhatnának.

A kialakult helyzet a gázpiacok legsúlyosabb megrázkódtatása lehet azóta, hogy Oroszország négy évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát, és ezzel alapjaiban rajzolta át a globális energiakereskedelmi útvonalakat. Az akkori sokk után Európa fokozatosan levált az orosz vezetéki gázról, és egyre nagyobb arányban támaszkodik LNG-importra, ami most különösen sérülékennyé teszi.

Habár a Közel-Keletről érkező LNG legnagyobb felvevőpiaca Ázsia, bármilyen szállítási zavar az alternatív forrásokért folyó versenyt is kiélezi. Ez világszerte, így Európában is árfelhajtó hatással járna. A kontinens ráadásul kedvezőtlen helyzetből indul, a gáztárolók töltöttsége március elején 31 százalék alatt volt, ami szokatlanul alacsony szintnek számít az év ezen időszakában. A régiónak ezért a nyár folyamán jelentős mennyiségű LNG-t kellene beszereznie ahhoz, hogy a következő fűtési szezon előtt biztonságos szintre töltse fel készleteit.

A Goldman Sachs elemzése szerint, ha a Hormuzi-szoroson keresztüli forgalom tartósan akadozna, az európai gázárak akár meg is duplázódhatnának.

A piaci bizonytalanságot tovább növeli, hogy több, Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben rakodni tervezett LNG-tartályhajó elhalasztotta vagy átirányította útvonalát.

Izrael emellett több gázmezőt is ideiglenesen bezárt, ami arra kényszerítette a jelentős importőrnek számító Egyiptomot, hogy további LNG-szállítmányok után nézzen a nemzetközi piacon. A befektetők és az európai döntéshozók így ismét egy olyan helyzettel szembesülnek, ahol a geopolitikai kockázatok közvetlenül formálják az energiaárakat, és ezzel együtt a gazdasági kilátásokat is.

