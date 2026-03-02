Betegségével dacolva is színpadon maradt: utolsó erejéig szolgálta a közönséget Balázs Fecó

Ha nem mehetnék, abba belehalnék – ezt mondta Balázs Fecó, amikor – bár egészségi állapota már nem volt jó – mégis közönség elé állt. A Duna Hogy volt?! című műsorában barátai, pályatársai emlékeztek rá, kirajzolva egy szelíd, mégis rendíthetetlen alkotó képét. Egy művészét, aki súlyos betegséggel küzdött, a színpadot mégsem adta fel soha, és aki most lenne 75 éves.

Március 2-án lenne 75 éves Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, billentyűs, dalszerző. A Duna Hogy volt?! című műsorában a házigazdák – Radványi Dorottya és Sztankay Ádám – archív felvételekkel idézték meg alakját Dorozsmai Péter hangmérnök-dobos; a „Korál ötödik tagjaként” emlegetett szerzőtárs Horváth Attila; a szinte családtagnak számító road, Bordás István „Hippy”; valamint a rajongó, Janza Kata társaságában.

Balázs Fecó nagy erőkkel készült 70. születésnapi koncertjére, ám a koronavírus-járvány közbeszólt. Barátai a 75. évforduló kapcsán rendezik meg a nagyszabású eseményt, egy emlékkoncertet – már nélküle, de munkásságát éltetve. Dorozsmai Péter elmesélte, hogy az énekes halála előtt készült egy különleges lemez is, amely mindennél fontosabb volt számára. Eredetileg tíz dalt terveztek újrahangszerelve megjelentetni, végül azonban több mint huszonöt készült el.

Fontos volt neki ez a lemez. Azt mondta a kórházban is: ne a betegségével törődjek, hanem azzal, hogy élete lemeze elkészüljön

– idézte fel Dorozsmai Péter. A kívánság teljesült: az album 2021-ben megjelent.

Barátai több történetben idézték fel, milyen ember is volt. Hippy elárulta, ha művész úrnak nevezve autogramot kértek tőle, így felelt: ő nem művész úr, csak Fecó. Janza Kata arról beszélt, milyen meghatározó élmény volt neki, amikor Fecó mellett ülve énekelhetett, sőt, a művész ígérte, hogy ír neki egy dalt is. Felidézte: Fecó meghívta a nagykoncertjére azzal a mondattal, „gyere el, mert nem tudod, meddig jöhetsz” – utólag különös súlyt kapott ez a félmondat.

Balázs Fecó számára a színpad nem egyszerűen munka volt, hanem szolgálat. Még ha betegség árnyékában is élt, a közönséget nem hagyhatta cserben.

1996-ban infarktust kapott, amelyet bypass-műtéttel kezeltek. Tudta, hogy vigyáznia kell magára. A covid idején különösen óvatos volt: amikor valaki megbetegedett a környezetében, elköltözött egy időre. Amikor a veszély elmúlt, kicsit megkönnyebbült, és elvállalt néhány televíziós szereplést is. Nehéz lenne ezért bármit is felróni neki – a zene és a színpad volt az élete

– idézte fel Dorozsmai Péter. Horváth Attila megjegyezte, ő is sokszor kérdezte tőle akkoriban, miért megy fellépni, miért vállal mindent, Balázs Fecó pedig azt mondta: „Ha nem mehetnék, abba belehalnék.” Szerzőtársa elmesélte azt is, hogy 2016-ban, egy észak-amerikai turné után derült ki: egy második infarktust is kihordott lábon odakint. Az akkori és az azt követő koncertekre már úgy készültek, hogy előre rögzítették az éneksávjait, hogy baj esetén bejátszhassák – ám Balázs Fecó végig élőben énekelt.

Félelmetes volt, hogy meg tudta csinálni

– mondta Horváth Attila.

Hippy is felidézte: volt, hogy Balázs Fecó két szereplés között rosszul lett, de mire elkezdődött a koncert, azt mondta, jól van, és újra élőben énekelt. Utolsó fellépésein előfordult, hogy lázas volt napközben, később azonban jobban lett, és végigcsinálta, még ha a színfalak mögött már nem is érezte jól magát. Hippy utolsó telefonbeszélgetésükről is mesélt, ekkor arra kérte őt, vigyázzon magára, és tartsa a kapcsolatot a feleségével. Másnap lélegeztetőgépre tették. Hippy megtartotta szavát, rendszeresen kilátogatnak sírjához.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

