Bekérették az ukrán nagykövetet az egyre durvább kényszersorozások miatt - jelentette be Szijjártó Péter

Bekérették az ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, amelynek két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául – közölte a tárcát vezető Szijjártó Péter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a miniszter arról számolt be, hogy Ukrajnában a háború fenntartása érdekében „nyílt embervadászat zajlik” az utcán, és ennek keretében most két újabb magyar áldozatról kaptunk értesítést a kormány.

„Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról az Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt”

– tájékoztatott.

Majd bejelentette, hogy ezért a mai napon bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az ukrán nagykövetet, hogy kifejezzék a tiltakozásukat „az erőszakos sorozással és a nyílt utcai embervadászattal” szemben.

„Főleg úgy, hogy ennek a kényszersorozásnak, ennek a nyílt utcai embervadászatnak most már rendre magyar sértettjei, magyar áldozatai vannak” – folytatta.

Szijjártó Péter végül hangsúlyozta:

„Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik, és ebbe önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni az európai emberektől, hogy még tovább folytassák ezt az értelmetlen és reménytelen háborút, amely nap mint nap csak újabb haláleseteket, újabb szenvedést és újabb embervadászatokat hoz.”

„Ez a háború teljesen reménytelen, ezt a háborút azonnal be kell fejezni, ez a háború csak minden nap újabb és újabb áldozatokkal és szenvedéssel jár, semmi értelme nincsen” – szögezte le.

Két kárpátaljai magyar férfit is elhurcoltak az ukrán sorozók

Ahogy korábban a hirado.hu közölte, két magyar fiatal is az ukrán kényszersorozás áldozata lett. A nyíregyházi születésű Veres Balázst családja állítása szerint mentális problémái ellenére vitték el, és jelenleg eltűntként tartják nyilván. A Beregszász melletti Szernyén élő férfit előbb Lembergbe, majd Harkivba szállították, utoljára felderítő feladatra indult egységével. Édesapja szerint korábban napi kapcsolatban álltak, ám azóta sem kaptak hírt róla.

A család azt is közölte, hogy Balázs mentességet kaphatott volna, azonban betegsége nem szerepelt hivatalos dokumentumokban. Egy üzenetben a fiatal arról írt, hogy 14 ezer dollárért ki lehetne hozni, de a családnak nem volt ennyi pénze.

Hasonló eset történt a beregszászi, 1994-ben született Balogh Lajossal is, akit édesapja szerint felmentése ellenére vittek el, miközben várandós felesége otthon maradt. A férfi egy stratégiai jelentőségű vízellátó létesítményben dolgozott, ami a család szerint mentességet biztosított számára. Rövid időre sikerült kapcsolatba lépni vele, ekkor azt mondta, hogy életben van, és kiképzőtáborban tartózkodik.

Helyi beszámolók szerint a front elől menekülő emberek mellett a sorozótisztek egy része kenőpénzekből gazdagodhat. Egyes források korrupcióról, megvesztegetésről és a mentességet igazoló iratok körüli visszaélésekről számoltak be, amelyek különösen kiszolgáltatottá teszik az érintett családokat.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Erdős József)