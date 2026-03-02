Az olajblokád a politikai nyomásgyakorlás része Ukrajna részéről – jelentette ki az ukrán elemző

Dmitro Kornyijenko ukrán elemző egy műsorban arról beszélt, hogy véleménye szerint Kijev helyes döntést hozott az olajblokáddal, amelyet a politikai nyomásgyakorlás eszközének tekint. Úgy fogalmazott: „jó lépésnek tartja, amit Kijev tett.”

Az ukrán elemző szerint az ukrán diplomácia „meglehetősen jó lépést tett az olajblokáddal”, és bár „egy ponton helyreáll majd az ellátás,” ez nem fog gyorsan megtörténni – írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint Dmitro Kornyijenko hozzátette:

„Egy ponton helyreáll majd az ellátás, de ez nem fog gyorsan megtörténni, ez pedig a politikai nyomásgyakorlás, a politikai játszma része lesz.”

Az elemző úgy véli, hogy Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése az ukrán vezetés részéről hatékony lépés volt, és a Barátság kőolajvezeték újraindítása is politikai játszma része lehet, amelynek célja a magyar választások befolyásolása.

Ahogy már korábban a hirado.hu közölte, egy másik ukrán elemző, Ljudmilla Pokrovcsuk arról beszélt, hogy

Ukrajna „egyértelműen Magyar Pétert akarja látni a választás győzteseként”. Szerinte Magyar Péter a választások után „Ukrajna oldalára fog állni” és „barátkozni fog Kijevvel”, ugyanakkor „erről a választásokig nem beszélhet nyíltan”.

Az elemző hozzátette: „Magyar Péter tökéletesen érti, hogy Ukrajna biztonsága Európa biztonsága is”, és bár több támogatást szeretnének tőle, azt is megértik, miért nem beszél nyíltan erről a kérdésről.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)