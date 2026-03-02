Az államtitkár szerint soha nem látott mértékű támogatást kapnak a magyar családok

Koncz Zsófia közölte, az elért eredményeket be is mutatták azon a Gödöllőn rendezett konferencián, amit a V4 és a nyugat-balkáni országok részvételével rendeztek meg. Az államtitkár azt mondta, a kulcs a munkaalapú társadalom: ma 4,7 millióan dolgoznak, ami már önmagában is rekordot jelent, és a női foglalkoztatás is csúcsot döntött az országban. A politikus úgy fogalmazott,
az elmúlt évek nehézségei ellenére a kormány mindig arra fókuszált, hogy a munkahelyeket megőrizze, mert a családok számára a biztos megélhetést a munka tudja biztosítani.
Jelezte, számos, a munkához köthető támogatást vehetnek igénybe azok, akik dolgoznak. Példaként említette a 25 éven aluliak és a többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességét, valamint a megduplázott családi adókedvezményt. Utóbbi kapcsán emlékeztetett, azt a kormány 2011-ben vezette vissza, mert már az első polgári kormány is segítette így a családosokat. Koncz Zsófia az édesanyák szja-mentessége kapcsán kiemelte,
idén januártól félmillió nő vált jövedelemadó-mentessé, de az intézkedést kiterjesztik, és három év múlva már mintegy egymillió édesanyát érint majd.
Az államtitkár rámutatott, ezeket az eredményeket meg kell védeni. Úgy fogalmazott, a választás legnagyobb tétje az, hogy az a széleskörű támogatási rendszer, ami az otthonteremtésben, a bölcsődei hálózatfejlesztésben, a munka és a család közötti egyensúlyban, a Nők 40 programban vagy anyagi támogatásokban megmutatkozik, mind veszélybe kerül. Kiemelte, olyan vezetésre van szükség, ami képes megvédeni a magyar családokat.
Koncz Zsófia a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta,
a Tisza Párt a családokat támogató intézkedéseket biztosan eltörölné, mert a pénzt a „Brüsszel–Kijev–Tisza-paktum” alapján inkább a háború folytatására és Ukrajna működésére adná.
Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza képviselői az Európai Parlamentben mindent megszavaznak a háború finanszírozásával és a migrációs paktum végrehajtásával kapcsolatban. A választás tétje a biztonságos, kiszámítható családpolitika helyett egy bizonytalan helyzetet mellett az is, hogy az országot is beleránthatják egy háborúba – hangoztatta Koncz Zsófia.
A beszélgetést itt nézheti, illetve hallgathatja meg.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI/Soós Lajos)