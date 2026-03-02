Amerikai vezérkari főnök: Időbe fog telni, mire elérjük, amit akarunk Iránban, fel kell készülni további amerikai veszteségekre

Időbe fog telni, mire elérik az Egyesült Államok katonai céljait Iránban, és fel kell készülni további amerikai veszteségekre – jelentette ki hétfőn Washingtonban Dan Caine, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke.

Az Irán elleni amerikai-izraeli offenzíva harmadik napján tartott sajtótájékoztatón Caine hangsúlyozta, hogy ez nem egy egyszerű, egynapos művelet. „Bizonyos időt vesz igénybe, hogy teljesítsék azokat a célokat, amelyekkel az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Középső Parancsnokságát (CENTCOM) és a vezérkari főnökök egyesített bizottságát megbízták, és egyes esetekben ez kemény és nehéz munka lesz” – mondta.

Dan Caine elmondta: az Egyesült Államok további katonákat vezényel a Közel-Keletre.

Hétfőn az amerikai hadsereg bejelentette: egy negyedik amerikai katona is meghalt az Irán ellen szombaton indított offenzíva során.

Kiemelt kép: Felszálláshoz készülődik egy harci gép a Perzsa (Arab)-öbölben állomásozó Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozó fedélzetén az iráni vezetés és katonai célpontok ellen indított Elsöprő Düh (Epic Fury) hadművelet keretében 2026. március 1-jén (Fotó: MTI/AP/CENTCOM)