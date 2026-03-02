Műsorújság
Amerikai vadászgépek távoztak Spanyolországból, miután Madrid megtiltotta, hogy bázisait az Irán elleni támadásra használják

Szerző: hirado.hu
2026.03.02. 15:33

Tizenöt amerikai repülőgép hagyta el a dél-spanyolországi katonai bázisokat, miután Madrid egyértelművé tette: nem engedi, hogy területét Irán elleni katonai műveletekhez használják fel. A spanyol külügyminiszter szerint a bázisok csak a kétoldalú megállapodás és az ENSZ Alapokmánya keretein belül vehetők igénybe.

José Manuel Albares külügyminiszter a Telecinco spanyol televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta:

„A spanyol bázisokat nem használják ebben a műveletben, és nem is fogják használni semmire, ami nem szerepel az Egyesült Államokkal kötött megállapodásban, illetve ami nem felel meg az Egyesült Nemzetek Alapokmányának.”

Madrid korábban elítélte az Irán elleni katonai akciókat, és következetesen a nemzetközi jog betartását sürgette – írja a Guardian.

A Spanyolország területén működő amerikai támaszpontok – köztük a stratégiai jelentőségű Rota haditengerészeti bázis és a Morón légibázis – használata szigorúan a kétoldalú egyezményekhez kötött.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA)

