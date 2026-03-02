Amerikai vadászgépek távoztak Spanyolországból, miután Madrid megtiltotta, hogy bázisait az Irán elleni támadásra használják

José Manuel Albares külügyminiszter a Telecinco spanyol televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta:

„A spanyol bázisokat nem használják ebben a műveletben, és nem is fogják használni semmire, ami nem szerepel az Egyesült Államokkal kötött megállapodásban, illetve ami nem felel meg az Egyesült Nemzetek Alapokmányának.”

Madrid korábban elítélte az Irán elleni katonai akciókat, és következetesen a nemzetközi jog betartását sürgette – írja a Guardian.

A Spanyolország területén működő amerikai támaszpontok – köztük a stratégiai jelentőségű Rota haditengerészeti bázis és a Morón légibázis – használata szigorúan a kétoldalú egyezményekhez kötött.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA)