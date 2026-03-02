Amerikai hadügyminiszter: Bocsánatkérés és habozás nélkül levadásszuk, aki amerikaiakat öl vagy fenyeget

Az amerikai védelmi miniszter szerint Khamenei ajatollah halálával megváltozott az iráni rezsim, és a világ „jobb hely lett”. Pete Hegseth a Pentagonban tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: bárki, aki amerikaiakat öl vagy fenyeget, számíthat az Egyesült Államok azonnali és határozott válaszára.

Pete Hegseth a BBC tudósítása szerint elmondta, hogy a szombaton indított légicsapások Donald Trump elnök közvetlen utasítására történtek, és a történelem „leghalálosabb, legbonyolultabb és legprecízebb légi műveletei” voltak. „

Nem mi kezdtük a háborút, de Trump elnök alatt befejezzük” – fogalmazott, kiemelve, hogy az elmúlt 47 év iráni agressziója után Washington határozottan lépett fel.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Iránhoz hasonló rezsimek nem juthatnak nukleáris fegyverekhez, és Trump elnöknek „megvan a bátorsága” ahhoz, hogy ezt érvényesítse. Hegseth szerint a hadművelet nem a rezsimváltásról szólt, de a rezsim „biztosan megváltozott, és a világ jobb lett tőle”.

Az amerikai veszteségekről Hegseth elmondta: a műveletben négy katona életét vesztette. Dan Caine vezérkari főnök részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjainak, ugyanakkor jelezte, hogy további veszteségekkel is számolni kell, de mindent megtesznek ezek minimalizálásáért.

Hegseth az iráni biztonsági erőkhöz intézett üzenetében azt mondta: „bölcsen válasszanak”, miközben az amerikai és izraeli csapatmozgások tovább folytatódnak a térségben.

Végül a miniszter az amerikai katonákhoz fordulva kijelentette: „Ez az a generációs fordulópont, amelyre vártunk.” A Pentagon célja, hogy a műveletet teljesen ellenőrizze az elejétől a végéig, miközben az Egyesült Államok reméli, hogy az iráni nép is kihasználja az új helyzet nyújtotta lehetőségeket.

Kiemelt kép: Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Hou Hvi Jung)