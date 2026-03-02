M1: A Tisza vezetői elbagatelizálják a háborús helyzetet

Miközben éppen lángba borul a Közel-Kelet, Ukrajnában pedig tovább folytatódik a négy éve tartó öldöklés, a Tisza vezetői sok esetben nevetve beszélnek a háborúról, amely szerintük nincs is, mert ez csak kampányfogás. A Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz még bagatellizálta is a dolgot, amikor azt mondta: „mindig feljön ez a hülye háború” , és egyenesen azt állította, hogy nincs háború. Magyar Péter, a párt elnöke pedig korábban szánalmasnak nevezte a közmédia riporterét, mert a háborúról kérdezte. Kocsi Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint „minimum pofátlanság” azt elvitatni, hogy Magyarország szomszédságában háború dúl – hangzott el az M1 híradójában.

Miközben újabb háború tört ki, a tiszások szerint nem kell félni a háborútól

„Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Ilyen nincs sehol. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne sem a nemzeti biztonsági stratégiában, sem a nemzeti katonai stratégiában ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó! Akkor milyen háborúról beszélünk?” – mondta egy tiszás rendezvényen Ruszin-Szendi Romulusz, ezáltal lényegében kijelentve, hogy a háború egy jelentéktelen, nem fontos ügy.

Az M1 híradójának beszámolója szerint egy másik, a Tisza Párt által közzétett videóban a volt vezérkari főnök pedig úgy fogalmazott, hogy „ez a hülye háború mindig feljön”, de „nem kell félni a háborútól”. Ezen a felvételen egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés, ezzel is tovább próbálva jelentékteleníteni a hazánkra leselkedő veszélyeket.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy interjúban elmondta a véleményét az ellenzéki vezetők álláspontjával kapcsolatban. Mint fogalmazott:

„Azért azt elvitatni, hogy egyrészt a keleti szomszédunkban háború dúl, minimum pofátlanság.”

Kocsis Máté emlékeztetett, hogy éppen a Tisza párt európai pártcsaládjának vezetője, Manfred Weber beszélt arról Zágrábban, hogy 2030-ra európai fiatalokat küldenének a frontra.

„Azt is elvitatni, hogy az európai vezetők folyamatosan a háborúról beszélnek, attól beszélnek, hogy 2029–2030-ban Európának már háborúba kell lépnie. Éppen Ruszin-Szendi Romulusz pártjának európai pártcsaládjának vezetője, Manfred Weber mondta Zágrábban két héttel ezelőtt, hogy azon dolgoznak, hogy az európai fiatalokat európai közös címer alatt vigyék az ukrán frontra tehát én nem tudom, valakinek vagy ennyi esze van, mint Ruszin-Szendinek, vagy ennyire hülyének nézi az embereket”.

Magyar Péter korábban azért nevezte szánalmasnak a közmédia riporterét, mert a háborúról kérdezte.

Nemzeti petíció: Ukrán zsarolás – Az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint ötszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt” – írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy

Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves támogatására!

Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén a budapesti Europa Event Centerben 2026. február 21-én (Fotó:MTI/Hegedüs Róbert)