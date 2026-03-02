Műsorújság
A Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák - figyelmeztetett Dömötör Csaba

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.03.02. 18:47

| Szerző: hirado.hu
Két dologról elszántan hallgat az elfogadott dokumentum. Arról, hogy minden más beszerzési mód számunkra drágább. És arról, hogy a plusz költséget valakinek ki kell majd fizetnie: mégpedig a magyar családoknak és vállalkozásoknak - írta közösségi oldalán a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Dömötör Csaba bejegyzése így szól:

A Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák.

Az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-os költségvetésre vonatkozó előterjesztéről. Ennek 2. pontjában világosan leírják, hogy gyorsan ki kell vezetni (azaz be kell tiltani) minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot. Ez tehát már nem csak a gázra, hanem az olajra, és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna.

Az előterjesztést a Tisza képviselője, Lakos Eszter megszavazta, csakúgy, mint a néppárti nagykoalíció képviselői.
Két dologról elszántan hallgat az elfogadott dokumentum. Arról, hogy minden más beszerzési mód számunkra drágább. És arról, hogy a plusz költséget valakinek ki kell majd fizetnie: mégpedig a magyar családoknak és vállalkozásoknak.
Ezek után ugyan miért is akarnák, hogy újrainduljon az olajszállítás a Barátság vezetéken?
Újabb fontos eleme ez annak a csomagnak, amiről a választásig nem beszélnek, hogy utána mindent lehessen.
Már ha hagyjuk. Döntés április 12-én.”

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Kiemelt kép: A Tisza Párt európai parlameti képviselői ukrán zászlós pólóban – Fotó Facebook

orosz–ukrán háborúTisza Pártukrán válság Dömötör CsabaMagyar Péter Európai Unió Magyarország

