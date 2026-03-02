A Joker - ezt a címet viseli egy új könyv, ami Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz történetét meséli el

Március közepén jelenik meg a Hitel Kiadó gondozásában a Joker - Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című kötet, amely provokatív nézőpontból vizsgálja az ukrán elnök pályáját és a 21. századi hatalomgyakorlás mechanizmusait. A szerző, Konsztantin Bondarenko szerint Ukrajna politikai mozgástere évtizedek óta külső érdekek hálójában formálódik.

A kiadó így ajánlja a kötetet közösségi oldalán:

„Konsztantin Bondarenko független ukrán újságíró Zelenszkij-könyve nem egy szokványos életrajz. A Joker azoknak szól, akik nem kész narratívára vágynak, hanem a 21. századi ukrán politika és a nemzetközi érdekek ellentmondásokkal teli világát szeretnék megérteni – és ezért hajlandók megismerni egy provokatív nézőpontot is, amely egyúttal leleplezi korunk hatalomgyakorlásának természetét” – írja a Hitel Kiadó a Facebook-oldalán.

A szerző neve nem ismeretlen a magyar közönség előtt:

Konsztantin Bondarenko megszólal a Mandiner nemrég bemutatott, Baljós közelség című dokumentumfilmjében is, amely az ukrajnai háború előzményeit és geopolitikai összefüggéseit tárja fel.

A most megjelenő kötet ígérete szerint nem csupán egy politikai pályaív rekonstrukciója, hanem annak bemutatása is, miként fonódik össze nemzeti sors és nemzetközi érdek, személyes ambíció és geopolitikai realitás. A könyv így azoknak szólhat, akik az aktuálpolitikai történések mögött húzódó erőviszonyokat és döntési kényszereket is meg akarják érteni – írja a Mandiner.

Az ukrán író-történész úgy fogalmazott:

„Sem Porosenko, sem Zelenszkij nem folytathatott önálló politikát. Úgy kerültek hatalomra, hogy bizonyos kötelezettségeik voltak a nyugati politikai partnereikkel szemben. És mivel ezeknek a politikai partnereknek az érdekei nem változtak, ebben a helyzetben változatlan marad Zelenszkij politikája is. Sajnos Ukrajna függetlenségének harmincöt éve alatt sem volt képes független, aktív és befolyásos játékossá válni, aki maga dönt saját sorsa felett.

Ukrajna más államok érdekeibe van beágyazva, ezért ennek vagy annak a személynek a cseréje az ország élén nem befolyásolja a külső, nyugati politikai játékosok érdekeit”.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)