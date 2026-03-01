Ukrán politológus fenyegette meg nyíltan Orbán Viktort az energiaszállítás leállítása miatt, Mikola Davidjuk nemrég „putyini ördögnek” is nevezte a miniszterelnököt

Élesen bírálta és meg is fenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt egy ukrán politológus a Barátság kőolajvezeték körüli vita kapcsán.

A Mandiner közlése szerint Mikola Davidjuk friss videójában sértő hangnemben beszélt a magyar kormányfőről, amiért Magyarország nem küld fegyvert és pénzt Ukrajnának. A politológus azt is kilátásba helyezte, hogy

ha Magyarország a kőolajszállítás leállítására reagálva az áramszállítást is megvonja Ukrajnától, akkor „valódi problémái lesznek. Nem szavakban, hanem a valóságban.”

A videóban a politológus így fogalmazott: „A francba nem kellesz nekünk” – mondja az Orbán Viktornak címzett üzenetben.

Szintén kijelentette:

„Fegyvert nem küldtél nekünk, pénzt nem küldtél nekünk,”

majd azt állította, hogy a magyar miniszterelnök „kér folyamatosan valamit” Ukrajnától.

A lap közlése szerint Davidjuk felháborodását az is kiváltotta, hogy Magyarország megfontolhatja az áramellátás leállítását Ukrajna felé, jóllehet jelenleg az ukrajnai villamosenergia-ellátás jelentős része Magyarországról érkezik.

„Putyini ördögnek” nevezte és börtönt követelt Orbán Viktor nak egy ukrán politológus

Súlyos kijelentéseket tett Mikola Davidjuk a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban – számolt be róla a hirado.hu. A politológus egy nyilatkozatában „putyini ördögnek” nevezte Orbán Viktort, és azt állította: nem elegendő a kormányfő leváltása, hanem vizsgálatot kell indítani ellene, amelynek végén börtönbe kell kerülnie.

A felvételen a politológus arról beszélt, hogy először politikai vereséget kell mérni a magyar miniszterelnökre, majd felelősségre vonásnak kell következnie. Szó szerint úgy fogalmazott: „El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie, és börtönbe kell kerülnie.”

Hozzátette: ha a magyar újságírók nem vizsgálják ki az ügyeket, akkor „az európaiak” vagy ukrán szereplők fogják megtenni, mert szerinte a „putyini ördögnek” nem a miniszterelnöki székben, hanem börtönben a helye.

A hirado.hu felidézte: az elmúlt időszakban több fenyegető vagy szélsőséges kijelentés is érkezett ukrán szereplőktől Magyarországgal és a magyar kormányfővel kapcsolatban. Egyes megszólalók katonai fenyegetéseket is megfogalmaztak, míg más elemzők a magyar kormány megbuktatásának szükségességéről beszéltek.

