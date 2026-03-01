Trump kemény megtorlást helyezett kilátásba egy esetleges iráni válaszcsapás esetén

„Irán most azt állítja, hogy ma nagyon keményen fog visszavágni, keményebben, mint valaha” – írta Trump a Truth Social közösségi platformon. „Jobb, ha ezt nem teszik” – tette hozzá, majd kilátásba helyezte, hogy
amennyiben mégis sor kerülne iráni válaszlépésekre, Washington „soha nem látott erejű” csapással reagálna.
Az izraeli hadsereg közlése szerint a szombati amerikai-izraeli légitámadások az iráni vezetés tanácskozási helyszíneit vették célba. A támadásban életét vesztette Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei, valamint a védelmi miniszter és az Iráni Forradalmi Gárda vezetője.
A több mint 200 halálos áldozattal járó akció – az iráni Vörös Félhold adatai szerint – azonnali választ váltott ki: iráni csapások érték Izraelt és a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai támaszpontokat.
Az Iráni Forradalmi Gárda közleményben esküdött bosszút. Az elit alakulat szerint „hamarosan a legnagyobb katonai műveletek kezdődnek meg az iráni fegyveres erők történetében Izrael és az amerikai regionális bázisok ellen.”
Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó: Facebook.com)