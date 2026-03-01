Trump és Netanjahu szerint Ali Hamenei ajatollah halott, az iráni külügy ezt korábban cáfolta, a helyi állami média azonban megerősítette

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.

Az elnök Truth Social oldalán washingtoni idő szerint szombaton kora este közzétett bejegyzésében a „történelem leggonoszabb emberének nevezte az iráni vezetőt,” akinek halála igazságot szolgáltat Irán polgárainak, az amerikainak és mindenkinek, akinek halálát az ajatollah vezette iráni rezsim okozta.

Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy tudomása szerint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda, a katonaság, valamint a további biztonsági és rendőrségi erők sok egysége nem akar harcolni, hanem élni kíván a számára felajánlott büntetlenség lehetőségével.

Megismételte korábbi szavait, amelyek szerint

„most büntetlenséget élvezhetnek, később csak halál lehet a részük,”és arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy álljanak a „hazafiak pártjára.”„Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat”

– hangoztatta.

Donald Trump bejegyzése szerint

Ali Hamenei kiiktatása az Egyesült Államok hírszerzésének és az Izraellel való hírszerzési együttműködésnek köszönhető. „Nem kerülhette el hírszerzésünket és magas fokú nyomkövető rendszereinket, és az Izraellel való szoros együttműködésnek köszönhetően nem tehetett semmit sem ő, sem a vele együtt megölt többi vezető”

– fogalmazott az amerikai elnök, aki „vérszomjas gonosztevők bandájának” nevezte Irán eddigi vezetőit.

( Donald J. Trump – Feb 28 2026, 4:51 PM ET ) Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the…

Az elnök ugyanakkor azt is világossá tette bejegyzésében, hogy az Irán elleni súlyos és célzott támadások megszakítás nélkül folytatódnak majd a jövő héten, illetve egészen addig, amíg nem sikerül elérni a célt, békét a Közel-Keleten és a világon.

Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei halálát

Az iráni állami média is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban.

Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszín súlyos bombázást szenvedett el.

Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is „bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek” – fogalmazott az állami televízió.

Iráni híradások szerint a támadásban meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is. Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt. Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül.”

Az iráni Forradalmi Gárda „súlyos, határozott és elrettentő büntetést” ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint „a valaha volt legintenzívebb támadó művelet” vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.

